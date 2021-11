Τζο Μπάιντεν: Αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας στη Διάσκεψη για το κλίμα

Ο Τζο Μπάιντεν αποκοιμήθηκε στη διάρκεια των ομιλιών στη Διάσκεψη για το Κλίμα COP26 που διεξάγεται στη Γλασκώβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να σταυρώνει τα χέρια στο μπούστο και να κλείνει στιγμιαία τα μάτια. Τα ανοίγει για λίγο και μετά φαίνεται πως τον πήρε για τα καλά ο ύπνος.

Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν ξύπνησε όταν ήρθε κοντά του συνεργάτης του για να τον ενημερώσει για κάποιο θέμα. Αφού αυτός απομακρύνθηκε, ο Αμερικανός πρόεδρος έτριψε τα νυσταγμένα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή ολοκλήρωσε τον λόγο του και ο ομιλητής και ο Μπάιντεν χειροκρότησε.

Κάποιοι χρήστες του Διαδικτύου σχολίασαν ότι δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δικαιώνει τον χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, “Sleepy Joe”.

Τον Αύγουστο ο Μπάιντεν είχε προκαλέσει πάλι αντιδράσει όταν φέρεται να αποκοιμήθηκε στη διάρκεια συνάντησης με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Ακολούθησαν εκατοντάδες από χιουμοριστικά memes για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν ότι ο Μπάιντεν δεν κοιμόταν, αλλά κοιτούσε στο πάτωμα.

Αρκετοί χρήστες των social media έγραψαν ότι ενώ ο Naftali Bennett μιλούσε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κοιμόταν, αλλά όπως ανέφεραν αναλυτές του εν λόγω βίντεο στα αμερικανικά ΜΜΕ, δεν είχαν παρατηρήσει ότι τα χέρια του κινούνταν συνεχώς.

📹| #Biden falls asleep during press conference with #Israel‘s PM Bennett

▪️#US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett.

▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF

