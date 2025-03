Τζέι Ντι Βανς: Ο πόλεμος του Τραμπ κατά των καρτέλ ναρκωτικών προσφέρει «τεράστια υπηρεσία» στο Μεξικό

Ο «πόλεμος» εναντίον των καρτέλ τον οποίο κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποτρέψει τον κίνδυνο το Μεξικό να μετατραπεί σε «ναρκωκράτος», υποστήριξε την Τετάρτη (5/3) ο Aμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη γείτονα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Τέξας, κατά μήκος των συνόρων των δυο χωρών, ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε πως η αντιμεταναστευτική επίθεση που εξαπολύθηκε από την Ουάσιγκτον και η εγγραφή των καρτέλ στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων θα επιτρέψουν να καμφθούν οι ροές ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

“If they don’t get control of these cartels, the people of Mexico are going to wake up in a ‘narco-state’ where the cartels have more power than their own Government. President Trump is trying to help”

Ο Ντόναλντ Τραμπ «προσφέρει τεράστια υπηρεσία στον μεξικανικό λαό, καθώς, αν δεν ελεγχθούν αυτά τα καρτέλ, ο μεξικανικός λαός μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα σε ναρκωκράτος, όπου τα καρτέλ θα έχουν περισσότερη εξουσία από την κυβέρνησή του», έκρινε.

Η επίσκεψη καταγράφεται την επομένη ομιλίας του Aμερικανού προέδρου ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε πως θα διεξαγάγει «πόλεμο» εναντίον των καρτέλ.

«Τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Αμερικής κι είναι καιρός η Αμερική να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον των καρτέλ — και το κάνουμε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, θυμίζοντας πως η κυβέρνησή του ήδη ενέταξε πολλές συμμορίες, ανάμεσά τους το επίφοβο καρτέλ Σιναλόα, στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

«Η περιοχή που βρίσκεται νότια των συνόρων μας κυριαρχείται πλέον απόλυτα από τα εγκληματικά καρτέλ που δολοφονούν, βιάζουν, βασανίζουν κι ασκούν απόλυτο έλεγχο», υποστήριξε ο μεγιστάνας των ακινήτων. «Ασκούν απόλυτο έλεγχο σε ένα ολόκληρο έθνος και αυτό εγείρει σοβαρή απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», υπερθεμάτισε.

🇺🇸 🇲🇽 JD VANCE: MEXICO HAS ENABLED DRUGS & TRAFFICKING FOR YEARS

“Mexico has allowed the facilitation of the illegal drug trade and illegal sex trafficking for years and has done nothing about it.

If they want to be a better partner to us, the time starts now.”

Source: Fox… https://t.co/1Srh1fQAlN pic.twitter.com/RAf5IHzKjz

