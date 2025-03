Τρόμος στην Μινεσότα: Συνετρίβη αεροσκάφος σε κατοικημένη περιοχή – Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της Μινεσότα των ΗΠΑ, το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας πυρκαγιά σε σπίτι.

Το αεροσκάφος, ένα SOCATA TBM7, το οποίο κατευθυνόταν στη Μινεάπολη, συνετρίβη περίπου στις 12:20 μ.μ. τοπική ώρα σε μια γειτονιά του Μπρούκλιν Παρκ, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη του προσγείωση, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Παραμένει άγνωστο πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος ή αν υπάρχουν επιζώντες, ανέφερε η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Minnesota Plane Crash: A tragic plane crash shook Brooklyn Park, Minnesota, when a single-engine SOCATA TBM7 slammed into a home at 10792 Kyle Avenue just after noon on Saturday. The aircraft, en route from Des Moines International Airport to Anoka County-Blaine Airport, erupted… pic.twitter.com/w4GitAqIVt



Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανείς από τους ενοίκους του σπιτιού που τυλίχθηκε στις φλόγες δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, οι ομάδες διάσωσης εργάζονται για την εκκένωση της περιοχής.

A small aircraft crashed in a residential area of Brooklyn Park, Minnesota around 12:20 p.m. on Saturday, the Federal Aviation Administration said.

Brooklyn Park Fire Chief, Shawn Conway, said in a press conference that there were no survivors from the plane but that all… pic.twitter.com/IhsLXGLsly

— CBS News (@CBSNews) March 29, 2025