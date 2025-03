Μόσχα: Πολυτελής λιμουζίνα του Πούτιν τυλίχθηκε στις φλόγες – Συναγερμός στο Κρεμλίνο

Μια πολυτελής λιμουζίνα Aurus, η οποία φέρεται να ανήκει στον επίσημο στόλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, τυλίχθηκε στις φλόγες στην Μόσχα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα, ένα Aurus Senat αξίας περίπου 320.000 ευρώ, να καίγεται στη μέση του δρόμου, κοντά στα κεντρικά γραφεία της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB στη Λουμπιάνκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκει στον στόλο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προεδρικής Περιουσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τα περιουσιακά στοιχεία του Κρεμλίνου.

Στα βίντεο φαίνεται πως η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του οχήματος.

