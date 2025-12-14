Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Συναγερμός και αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε μεγάλες πόλεις του κόσμου για το Χανουκά

Μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη ενισχύουν την ασφάλεια γύρω από τις εκδηλώσεις του Χανουκά, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μπόνταϊ, του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου θα ανάψει μια μεγάλη ηλεκτρική μενορά για να σηματοδοτήσει την πρώτη νύχτα του Χανουκά.

«Έχουμε προγραμματίσει από καιρό ολοκληρωμένα μέτρα ασφαλείας για την αποψινή εκδήλωση του Χανουκά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Ενόψει των γεγονότων στο Σίδνεϊ, θα εντείνουμε περαιτέρω τα μέτρα μας και θα διατηρήσουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία εκεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Διπλασιάστηκε η ασφάλεια στην κύρια συναγωγή της Βαρσοβίας

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς γράφει στο X ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα προστασίας για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Χανουκά και τις συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ενώ στη κύρια συναγωγή της Βαρσοβίας η ένοπλη ασφάλεια διπλασιάστηκε για την αποψινή εκδήλωση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δηλώνει ότι έχει επίσης ενισχύσει την ασφάλεια, αλλά δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες.

«Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν κάποια σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, σήμερα το πρωί ενισχύσαμε την παρουσία της αστυνομίας, πραγματοποιούμε επιπλέον περιπολίες στην κοινότητα και συνεργαζόμαστε με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», αναφέρει σε δήλωση.

Οκταήμερη ενισχυμένη ασφάλεια στην Γαλλία

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Laurent Nunez, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από τους εβραϊκούς χώρους λατρείας κατά την περίοδο από 14 έως 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργού.

Ο Nunez ζητά την ενίσχυση της ανάπτυξης των δυνάμεων ασφαλείας, με ιδιαίτερη επαγρύπνηση γύρω από θρησκευτικές τελετές και συγκεντρώσεις που προσελκύουν μεγάλα πλήθη, ειδικά όταν πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους, προσθέτει ο εκπρόσωπος.

Στα χρώματα της Αυστραλίας η Κνεσέτ

Η Κνεσέτ, η Βουλή του Ισραήλ, φωτίστηκε το βράδυ με τα χρώματα της αυστραλιανής σημαίας σε ένδειξη αλληλεγγύης μετά τη θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

«Η Κνεσέτ σκύβει το κεφάλι στη μνήμη των θυμάτων της συγκλονιστικής τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ και στέκεται στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία. Ο πόνος σας είναι και δικός μας πόνος. Δεν θα υποκύψουμε στους αντισημίτες και στον τρόμο. Δεν θα μας νικήσουν. Am Yisrael Chai», δήλωσε ο πρόεδρος της ισραηλινού κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα.

Σε ένα tweet στα αγγλικά σήμερα, ο Οχάνα είπε ότι η επίθεση ήταν «το αποτέλεσμα της «παγκοσμιοποίησης της Ιντιφάντα». Μια αιματηρή γιορτή για τους Εβραίους».

Υποστήριξε ότι «όπου ο αντισημιτισμός δεν αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα, μετατρέπεται σε τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων. Η καλύτερη στιγμή για να δράσουμε ήταν όταν ξεκίνησε. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι ΤΩΡΑ».

12χρονο κορίτσι μεταξύ των νεκρών

Ένα κορίτσι 12 ετών, είναι μεταξύ των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεση στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με έναν ηγέτη της εβραϊκής κοινότητας.

Ο Αλεξάντερ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας, δήλωσε στο CNN ότι ένας φίλος του «έχασε την 12χρονη κόρη του, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο».

«Είμαστε μια πολύ δεμένη κοινότητα και αυτή η εκδήλωση είναι το διαμάντι της χρονιάς μας. Είναι κάτι που περιμένουμε με ανυπομονησία κάθε χρόνο», δήλωσε ο Ρίβτσιν, στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Άλλα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως ο ραβίνος Chabad Eli Schlanger και ο επιζών του Ολοκαυτώματος Alex Kleytman. Το Ισραήλ δήλωσε ότι τουλάχιστον ένας Ισραηλινός υπήκοος σκοτώθηκε επίσης στη σφαγή. Τουλάχιστον 12 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο ένας εκ των δύο τρομοκρατών.