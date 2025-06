Τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό: 22 νεκροί – Οι αρχές επιρρίπτουν την ευθύνη στο ΙΚ

Επίθεση καμικάζι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους την Κυριακή (22/6) στη Δαμασκό, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των de facto αρχών, που κατηγόρησαν μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πως τη διέπραξε.

Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη επίθεση αυτοκτονίας εντός της Δαμασκού από τότε που ο Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο Reuters, ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μέσα στην εκκλησία.

"One of the attackers entered the church during prayer, opened fire on the worshippers in cold blood, then shouted 'Allahu Akbar' and detonated himself in the middle of…

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας εισήλθε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και κατόπιν ανατίναξε το γιλέκο με τα εκρηκτικά», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή από τον τομέα της ασφάλειας, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν δύο άνδρες, ανάμεσά τους και εκείνος που πυροδότησε τα εκρηκτικά.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας μετέδωσε ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων είναι 9 νεκροί και 13 τραυματίες.

Ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν ζημιές στον ναό, με σπασμένα ξύλα από τα έπιπλα και τα στασίδια, εικόνες πεσμένες στο πάτωμα και λίμνες αίματος.

Photos from inside St. Elias Church in Damascus, Syria, capture the devastating aftermath after a jihadist terrorist detonated himself inside, leaving behind widespread destruction and dozens of innocent lives lost.

Initial reports indicate that at least 30 people were killed,…

Initial reports indicate that at least 30 people were killed,… pic.twitter.com/HOOv3ZpRtF

