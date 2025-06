Συρία: Τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 52 τραυματίες, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 52 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση αυτοκτονίας στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην Δαμασκό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη επίθεση αυτοκτονίας εντός της Δαμασκού από τότε που ο Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο Reuters, ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μέσα στην εκκλησία.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας εισήλθε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και κατόπιν ανατίναξε το γιλέκο με τα εκρηκτικά», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή από τον τομέα της ασφάλειας, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν δύο άνδρες, ανάμεσά τους και εκείνος που πυροδότησε τα εκρηκτικά.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας μετέδωσε ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων είναι 9 νεκροί και 13 τραυματίες.

Ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν ζημιές στον ναό, με σπασμένα ξύλα από τα έπιπλα και τα στασίδια, εικόνες πεσμένες στο πάτωμα και λίμνες αίματος.

Σύμφωνα με το France24, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία, αναφέρει ότι υπάρχουν 30 τραυματίες και νεκροί, αλλά ο ακριβής αριθμός δεν είναι σαφής. Ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και παιδιά.

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης κατά του Άσαντ πριν αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο, έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι «θα προστατεύσει τις μειονότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του».

«Ήταν σαν να έσκασε η κόλαση μέσα στον ναό»

Δύο Έλληνες Ορθόδοξοι, οι οποίοι βρίσκονται στη Συρία στο πλαίσιο αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, μίλησαν αποκλειστικά στο vimaorthodoxias.gr και μετέφεραν τον αποτροπιασμό τους για την αιματηρή επίθεση στον ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό.

Ο Ιάκωβος Θ., απόστρατος και μέλος ορθόδοξης ιατρικής αποστολής στη Συρία, έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη.

Όπως περιγράφει, «Ακούσαμε την έκρηξη από δύο τετράγωνα. Σπεύσαμε προς τον ναό, όπου η εικόνα ήταν συγκλονιστική: σπασμένα στασίδια, εικόνες στο πάτωμα, αίμα παντού. Ορισμένοι άνθρωποι κρατούσαν τραυματισμένα παιδιά στα χέρια. Ήταν σαν να έσκασε η κόλαση μέσα στον ναό».

Αντίστοιχα, η Δέσποινα Μ., θεολόγος και εθελόντρια που διδάσκει σε παιδιά ορθόδοξων οικογενειών στην περιοχή, τόνισε: «Οι ελληνορθόδοξοι της Συρίας έχουν χάσει κάθε αίσθηση ασφάλειας. Οι επιθέσεις εναντίον των ναών μας είναι μια καθημερινότητα που ο δυτικός κόσμος αγνοεί. Αυτό δεν ήταν απλώς μια τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν ένα μήνυμα τρόμου στους χριστιανούς που προσπαθούν να επιβιώσουν και να κρατήσουν την πίστη τους ζωντανή».

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση

Την απερίφραστη καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, εξέφρασε με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το ΥΠΕΞ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και αφού τονίζει ότι αύριο ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους της Ελλάδας στην ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, απαιτεί από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους, αλλά και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε στην ανακοίνωση του:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία Μαρ Ηλίας στη Δαμασκό της Συρίας.

Οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχοι τρομοκρατίας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί την πίστη του με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Απαιτούμε από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους του στην ΕΕ αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων».

Τομ Μπάρακ: «Συλλυπητήρια στα θύματα, τις οικογένειες και τα άτομα που επλήγησαν»

Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εκκλησία στη Δαμασκό.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ και του αμερικανικού λαού, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στα θύματα, τις οικογένειες και τα άτομα που επλήγησαν από την τρομοκρατική επίθεση σήμερα στην εκκλησία του Mar Elias στην al-Duwaileh.

Αυτές οι φρικτές πράξεις δειλίας δεν έχουν θέση στον νέο ιστό αμοιβαίας ανοχής και ενσωμάτωσης που υφαίνουν οι Σύροι. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την συριακή κυβέρνηση καθώς μάχεται εναντίον αυτών που επιδιώκουν να δημιουργήσουν αστάθεια και φόβο στη χώρα τους και στην ευρύτερη περιοχή».