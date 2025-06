Δαμασκός: «Χτύπημα» σε ελληνορθόδοξη εκκλησία από τρομοκράτη-βομβιστή – Αναφορές για θύματα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στον ιερό ναό του προφήτη Ηλία (Mar Elias) στη συνοικία Ντουεϊλά της Δαμασκού, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μέσα στην εκκλησία, ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η έκρηξη οφείλεται σε επίθεση αυτοκτονίας.

BREAKING: A suicide attack took place at the St. Elias church in Dwel’a, on the eastern outskirts of Damascus. pic.twitter.com/Pen5sp25cc

«Ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάζει ζώνη με εκρηκτικά μέσα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία στην περιοχή Ντουεϊλά της Δαμασκού», ανέφερε το κρατικό κανάλι.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, υπάρχουν θύματα, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους.

#BREAKING | Preliminary toll 15 killed and 25 injured in a suicide bombing at St. Elias Church in #Damascus . pic.twitter.com/C5dOUQhRym

BREAKING: Distressing reports coming in of an alleged suicide bombing in the Church of St Elias in Damascus, Syria. Many people reported dead. Please pray for Syria’s Christian community. 🙏 pic.twitter.com/lrufVNcsED

— Aid To The Church In Need (@ireland_acn) June 22, 2025