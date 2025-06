ΗΠΑ: Απετράπη μακελειό σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πιστοί και προσωπικό εξουδετέρωσαν ένοπλο που άνοιξε πυρ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ενδεχόμενο μακελειό αποτράπηκε χθες σε εκκλησία στα προάστια του Ντιτρόιτ στις ΗΠΑ, όταν πιστοί και μέλη του προσωπικού της CrossPointe Community Church, στην πόλη Γουέιν του Μίσιγκαν, αντέδρασαν άμεσα απέναντι σε ένοπλο που άνοιξε πυρ έξω από τον ναό.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Ryan Strong, ο δράστης —ένας 31χρονος λευκός άνδρας— εμφανίστηκε στον χώρο της εκκλησίας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και οπλισμένος με πιστόλι και μακρύκαννο όπλο. Μαρτυρίες πιστών αναφέρουν ότι οδηγούσε επικίνδυνα και άρχισε να πυροβολεί μόλις βγήκε από το όχημά του.

Chief Ryan Strong, Wayne, MI police dept. held a presser/Crosspointe church shooting. He lauded 2 staffers for the ‘heroic actions that prevented a large-scale mass shooting.’ Shooter was armed w/long gun & handgun; no ties to church. Chief says he had mental health issues. pic.twitter.com/r84k20jBP2 — Izzy Lyman (@IzzyLyman) June 22, 2025

«Ένας από τους πιστούς τον χτύπησε με το όχημά του, ενώ εκείνος πυροβολούσε εναντίον του», δήλωσε ο Strong.

«Κατόπιν, τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού της εκκλησίας τον πυροβόλησαν, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα».

#PreparednessAlert 📢 | Homegrown Terror Attack on Christianity ⛪️ During service at CrossPointe Community Church in Wayne, Michigan, outside of Detroit, a 31-year-old white gunman wearing tactical gear opened fire. But the church was spiritually covered and practically… pic.twitter.com/FwFistqQpZ — Frederick Reddie (@FrederickReddie) June 23, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε ένας άνθρωπος στο πόδι —σύμφωνα με τον πάστορα της εκκλησίας, Bobby Kelly Jr., επρόκειτο για τον φρουρό ασφαλείας του ναού. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία περίπου 150 άτομα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα κίνητρα του ενόπλου παραμένουν ασαφή, ωστόσο εκτιμούν πως ενδέχεται να βίωνε ψυχική κρίση. Το FBI συμμετέχει στην έρευνα, ενώ ομάδες υποστήριξης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στην περιοχή, σύμφωνα με δήλωση του υποδιευθυντή Dan Bongino.

Η στιγμή της επίθεσης

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, όταν λίγο μετά το τέλος του κηρύγματος ακούγονται πυροβολισμοί με τους πιστούς να σπεύδουν να βγουν από τον χώρο πανικόβλητοι.

Δείτε το βίντεο