Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 20 νεκροί – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στην περιφέρεια Αγιακούτσο του νότιου Περού, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Ραούλ Πέρες-Ρέγιες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Los Libertadores, είπε στο RPP ο επικεφαλής της Τροχαίας, Τζόνι Ρολάντο Βαλντεράμα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια απότομη στροφή, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει από τον δρόμο, να ανατραπεί και να κατρακυλήσει στην πλαγιά σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

❗️💥🇵🇪 – Tragedy in Ayacucho, Peru: a bus from the company Molina Unión, which left Lima bound for Ayacucho, fell into an abyss in the early hours of July 16, resulting in more than 20 deaths and dozens of injuries.

The accident occurred at kilometer 205 of the Libertadores… pic.twitter.com/VT9xXv3P0R

