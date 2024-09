Τραγωδία στο Μιλάνο: 3 νεκροί από φωτιά σε κατάστημα – Δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου και πέθαναν από ασφυξία στην αποθήκη

Μια τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μιλάνο, όταν δύο αγόρια ηλικίας 19, 17 (αδέλφια) και μία κοπέλα 24 ετών βρήκαν τον θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 23:00 σε κατάστημα με κινέζικα προϊόντα. Τα τρία θύματα ήταν όλοι Κινέζοι υπήκοοι και, σύμφωνα με πληροφορίες των ιταλικών ΜΜΕ, βρίσκονταν στο μπάνιο του καταστήματος, πιθανότατα προσπαθώντας να διαφύγουν από τις φλόγες, όταν κατέληξαν να πεθάνουν από ασφυξία.

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής του Μιλάνου, τα οποία εργάστηκαν όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια του κτιρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα l’Unità, το άψυχο σώμα της κοπέλας βρέθηκε με τις πιτζάμες της, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως κοιμόταν στο κατάστημα τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, ενώ το ιταλικό δίκτυο Rai αναφέρει πως τα σώματα των τριών ατόμων βρέθηκαν σε μια αποθήκη, «πιθανότατα σε ένα μπάνιο», όπου προσπάθησαν να προστατευτούν από την πυρκαγιά.

Incendio all’emporio cinese a Milano: tre morti tra le fiamme, non è esclusa la pista dolosa. Le vittime avevano 17, 19 e 24 anni. Ritrovate in bagno. Il magazzino era di proprietà della società Wang Sas, i titolari avrebbero ricevuto minacce in passatohttps://t.co/RszFcb0vWS

— l’Unità (@unitaonline) September 13, 2024