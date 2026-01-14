Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 30 τραυματίες από κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο

  • Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν, όταν γερανός κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε επιβατική αμαξοστοιχία στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Σίκιο, προκαλώντας εκτροχιασμό και πυρκαγιά στην επιβατική αμαξοστοιχία.
  • Ο γερανός συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης σε ένα από τα πιο σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών.
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν, όταν γερανός κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε επιβατική αμαξοστοιχία στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, προκαλώντας εκτροχιασμό και πυρκαγιά στο τρένο. Την τραγική είδηση ανακοίνωσε την Τετάρτη η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Σίκιο, στην επαρχία Νακόν Ρατσαζίμα, περίπου 230 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ. Η αμαξοστοιχία εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα προς την επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι, μεταφέροντας δεκάδες επιβάτες.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο γερανός συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας και κατέρρευσε τη στιγμή που το τρένο περνούσε από το σημείο. Το μεταλλικό όχημα χτύπησε μία από τις αμαξοστοιχίες, με αποτέλεσμα το τρένο να εκτροχιαστεί και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα πιο σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών στη χώρα.

Πηγή: Reuters

