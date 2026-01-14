Ρωσία: Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκάλεσε φωτιά στη Ραστόφ

  • Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ζημιές σε διαμερίσματα στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον.
  • Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεξάντερ Σκριάμπιν, ανακοίνωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας απωθούσαν την επίθεση, με συντρίμμια από drones να προκαλούν τη φωτιά και τις ζημιές.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εκτιμούν το εύρος των καταστροφών στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεξάντερ Σκριάμπιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχείρησης για να απωθήσουν την επίθεση σε δυτικές συνοικίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν τη φωτιά σε βιομηχανική μονάδα και τις ζημιές σε κατοικημένα κτίρια.

Ο Σκριάμπιν σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εκτιμούν το εύρος των καταστροφών στην περιοχή.

06:23 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Το 2025 το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία

Το 2025 καταγράφηκε ως το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοί...
05:30 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κίνα: Ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος 1,189 τρισ. δολαρίων το 2025

Η Κίνα σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ στο εμπορικό της πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε σε 1,189 τρισεκ...
05:23 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Τερματίστηκε ο αποκλεισμός του X – Οι χρήστες έχουν ξανά πρόσβαση ύστερα από ένα χρόνο

Το κοινωνικό δίκτυο X είναι ξανά προσβάσιμο στη Βενεζουέλα, έναν χρόνο μετά τον αποκλεισμό των...
04:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Η οικογένεια της 37χρονης δολοφονημένης από την ICE στη Μινεάπολη διαψεύδει fakenews για υποτιθέμενο ποινικό παρελθόν της

Η οικογένεια της Renee Nicole Good, της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών που δολοφονήθηκε την πε...
