Ρωσία: Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκάλεσε φωτιά στη Ραστόφ

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεξάντερ Σκριάμπιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχείρησης για να απωθήσουν την επίθεση σε δυτικές συνοικίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν τη φωτιά σε βιομηχανική μονάδα και τις ζημιές σε κατοικημένα κτίρια.

Ο Σκριάμπιν σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εκτιμούν το εύρος των καταστροφών στην περιοχή.