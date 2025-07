Τραγωδία στην Καταλονία: Δύο νεκροί από πυρκαγιά εν μέσω καύσωνα

Το καταλανικό Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εντοπίστηκαν δύο σοροί ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην επαρχία Λέριδα της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, η οποία πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Άμεσης Βοήθειας, «δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροσβέστες» κοντά στην πόλη Κουσκό.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης στην Καταλονία, ο Σαλβαδόρ Ίγια, δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα «σοκαρισμένος» για τους θανάτους αυτούς μέσω X.

Μερικές ώρες νωρίτερα, πάντα στην Καταλονία, η αστυνομία ανακοίνωνε τον θάνατο αγοριού δυο ετών πουαφέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε σημείο που το χτυπούσε ο ήλιος, επί ώρες στην πόλη Βαλς, βόρεια της Ταραγόνας.

Οι καταλανικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην κίνηση όχι λιγότερων από 14.000 ανθρώπων χθες, εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς κι ακόμη μιας — εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην επαρχία Λέριδα.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (ΑΕΜΕΤ) ανακοίνωσε εξάλλου χθες ότι η χώρα γνώρισε τον πιο ζεστό Ιούνιο της ιστορίας της, με τη μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 23,6° Κελσίου, που ήταν κατά σχεδόν έναν βαθμό –0,8° Κελσίου– υψηλότερη από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που καταγράφτηκε το 2017.

