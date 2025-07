Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μπορούμε να γυρίσουμε στον Φιλαθλητικό για να τον ανεβάσουμε στη μεγάλη κατηγορία

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο βρέθηκαν ως ομιλητές σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την αιγίδα του Charles Antetokounmpo Family Foundation, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη ζωή τους και τη δύναμη που χρειάζεται κάποιος για να τις ξεπεράσει. Η εκδήλωση συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς τα μηνύματα που μοιράστηκαν είχαν έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα και προκάλεσαν συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε όχι μόνο στο παρόν του στο NBA, αλλά και στο μέλλον του, μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας στο μπάσκετ. Με εμφανή συγκίνηση και αφοσίωση στη χώρα που τον ανέδειξε, υπογράμμισε την επιθυμία του να επιστρέψει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να παίξουμε για τον Φιλαθλητικό, μία ή δύο σεζόν, να τον ανεβάσουμε στην πρώτη κατηγορία».

Στην έναρξη της παρουσίας του στη σκηνή, ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς μοιράστηκε το βαθύ συναισθηματικό του δέσιμο με την Αθήνα, τονίζοντας: «Ανυπομονώ όταν τελειώνει κάθε σεζόν να επιστρέψω στο σπίτι μου. Νιώθω άνετα εδώ. Όταν αποσυρθώ, σκοπεύω να μείνω εδώ. Πάντα στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι το σπίτι μου».

The Greek GOAT, Nick Galis, is here with the Antetokounbros…!!! pic.twitter.com/M3QrhIURdQ

Η συγκινησιακή φόρτιση κορυφώθηκε όταν στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Γκάλης, τον οποίο ο Γιάννης αγκάλιασε θερμά, ενώ το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο διάλογος των δύο μεγάλων Ελλήνων του μπάσκετ είχε ιδιαίτερο βάρος, με τον Αντετοκούνμπο να λέει: «Δεν έχουμε βρεθεί από το 2021, από εκείνο το δείπνο δίπλα στη θάλασσα. Εκείνο το δείπνο ήταν από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Ένιωσα το killer instict σας. Εκεί κατάλαβα γιατί γίνατε αυτός που γίνατε».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο νέος χρηματοδότης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα.

Giannis first comment on the “Biggest than Basketball” event in Athens:

“I can’t wait when every season ends to come back home. I feel comfortable here. When i retire, I plan to stay here. Always Athens. Athens is home to me”. pic.twitter.com/dKo3VaApsc

