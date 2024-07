Τραγωδία στη Γαλλία: Τουλάχιστον 7 νεκροί από φωτιά σε κτίριο κατοικιών στη Νίκαια

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Νίκαια της Γαλλίας, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον έβδομο όροφο κτιρίου κατοικιών στη συνοικία Μουλς.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, «δυστυχώς επτά άνθρωποι πέθαναν», διευκρίνισαν οι αρχές.

Ένας άνθρωπος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο όπως και δύο άλλοι, η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

At least 7 dead, 4 injured in fire at apartment in Les Moulins neighborhood of Nice, France. – official

