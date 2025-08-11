Τραμπ: Θέλει να διώξει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον – «Πρέπει να φύγουν αμέσως»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε την Κυριακή να διώξει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον και να φυλακίσει τους εγκληματίες, παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος της Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι δεν υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας.

Αν και οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν ήταν σαφείς, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αναπτύξει εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των μελών της Εθνοφρουράς και ο ρόλος τους δεν έχουν καθοριστεί ακόμα.

Σε αντίθεση με την Καλιφόρνια και τις άλλες πολιτείες, όπου οι κυβερνήτες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον αυτό το δικαίωμα το έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «αύριο θα δώσουμε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. Θα κάνω την πρωτεύουσά μας πιο ασφαλή και πιο όμορφη από ποτέ. Οι άστεγοι πρέπει να φύγουν, ΑΜΕΣΩΣ. Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή, όπου ανήκετε».

Και συνέχισε: «Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα, όπως και στα σύνορα. Περάσαμε από εκατομμύρια που έρχονταν, σε ΜΗΔΕΝ τους τελευταίους μήνες. Αυτό θα είναι πιο εύκολο — Να είστε έτοιμοι! Δεν θα υπάρχει «ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣ». Θέλουμε την πρωτεύουσά μας ΠΙΣΩ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:53 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Συνέχισε την κατασκευή πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς παρά το μορατόριουμ – «Έχουμε πλέον άφθονους»

Η Ρωσία συνέχισε να κατασκευάζει πυραυλικά συστήματα μικρού και μέσου βεληνεκούς κατά τη διάρκ...
11:43 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Δημοσιογράφος του Al Jazzera: Το τελευταίο ρεπορτάζ πριν δολοφονηθεί σε ισραηλινό βομβαρδισμό και η διαθήκη του – «Το Ισραήλ κατάφερε να με κάνει να σωπάσω»

Συγκλονίζουν οι θάνατοι του δημοσιογράφου του Al Jazeera, Ανάς αλ Σαρίφ και ακόμη 4 συναδέλφων...
10:55 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μητέρα ομολόγησε ότι σκότωσε και τεμάχισε τον γιο της – Την βοήθησε η νύφη της

Μια μητέρα από την Ιταλία φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε και τεμάχισε τον γιο της με τη βοήθ...
09:47 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

«Βράζει» ξανά η Αίτνα: Νέα έκρηξη και ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων – Δείτε βίντεο

Μια νέα έκρηξη προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων στο ηφαίστε...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια