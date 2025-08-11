Τραμπ: Θέλει να διώξει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον – «Πρέπει να φύγουν αμέσως»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε την Κυριακή να διώξει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον και να φυλακίσει τους εγκληματίες, παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος της Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι δεν υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας.

Αν και οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν ήταν σαφείς, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αναπτύξει εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των μελών της Εθνοφρουράς και ο ρόλος τους δεν έχουν καθοριστεί ακόμα.

Σε αντίθεση με την Καλιφόρνια και τις άλλες πολιτείες, όπου οι κυβερνήτες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον αυτό το δικαίωμα το έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «αύριο θα δώσουμε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. Θα κάνω την πρωτεύουσά μας πιο ασφαλή και πιο όμορφη από ποτέ. Οι άστεγοι πρέπει να φύγουν, ΑΜΕΣΩΣ. Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή, όπου ανήκετε».

Και συνέχισε: «Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα, όπως και στα σύνορα. Περάσαμε από εκατομμύρια που έρχονταν, σε ΜΗΔΕΝ τους τελευταίους μήνες. Αυτό θα είναι πιο εύκολο — Να είστε έτοιμοι! Δεν θα υπάρχει «ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣ». Θέλουμε την πρωτεύουσά μας ΠΙΣΩ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».