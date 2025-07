Τραμπ: Νέα προθεσμία 10-12 ημερών στον Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία – «Είμαι απογοητευμένος απ’ αυτόν»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι μειώνει την προθεσμία των 50 ημερών που έδωσε στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

“Είμαι απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν, πολύ απογοητευμένος από αυτόν”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Στάρμερ πριν από τη συνάντησή τους στη Σκωτία.

“Θα μειώσω τις 50 ημέρες που του έδωσα σε έναν μικρότερο αριθμό”. Ο Τραμπ είπε ότι έχει μιλήσει πολύ με τον Πούτιν, προσθέτοντας: “Είχαμε συζητήσεις”. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι είχε δώσει στον Πούτιν 50 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία προτού αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε συνέπειες.

«Θα θέσω μια νέα προθεσμία για περίπου 10 ή 12 ημέρες από σήμερα. Απλά δεν βλέπουμε καμία πρόοδο», εξήγησε ο ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Θα προβούμε σε πολύ αυστηρούς δασμούς αν δεν έχουμε συμφωνία σε 50 ημέρες”, είχε πει τότε ο Τραμπ. “Δασμούς περίπου στο 100%, θα τους ονομάζαμε δευτερογενείς δασμούς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό”.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, και τη σύζυγό του Βικτόρια στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Turnberry της Σκωτίας. Υπό τον ήχο γκάιντας που παιζόταν ζωντανά στο παρασκήνιο, ο πρόεδρος δέχθηκε κάποιες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για το πόσο καλή είναι η σχέση της χώρας του με το Ηνωμένο Βασίλειο και δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν μεταξύ άλλων για το εμπόριο. “Θέλουμε να κάνουμε τον πρωθυπουργό ευτυχισμένο”, δήλωσε ο Τραμπ.

Έχοντας ανακοινώσει το πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι αναμένει ότι και ο Στάρμερ θα είναι ευχαριστημένος. “Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και δεν εμπλέκεται σε αυτό, θα είναι πολύ χαρούμενος γιατί ξέρετε, υπάρχει μια ορισμένη ενότητα που έχει επέλθει και εκεί”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

