Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι θα τερματίσει τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας «σύντομα» ενώ παράλληλα εγκαινιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του “Συμβουλίου Ειρήνης”, το οποίο πλέον είναι επίσημος διεθνής οργανισμός.
  • Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ, με επόμενο στόχο του να τερματίσει τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας.
  • Δεκαεννέα χώρες υπέγραψαν τον χάρτη, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «δεν πρόκειται απλώς για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», είναι ένα συμβούλιο δράσης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ
Φωτογραφία: ΕΡΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του “Συμβουλίου Ειρήνης” λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί “σε συντονισμό” με τον ΟΗΕ.

“Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός”, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ και ότι ήταν «τιμή» του που του ζητήθηκε να γίνει πρόεδρος.

«Στους οκτώ πολέμους που τερμάτισα, δεν μίλησα ποτέ στα Ηνωμένα Έθνη, σε κανέναν από αυτούς», είπε ο Τραμπ. «Προσπάθησαν, υποθέτω, και μερικοί από αυτούς, αλλά δεν προσπάθησαν αρκετά σκληρά».

Ο επόμενος στόχος του είναι να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Τα αστέρια στο Συμβούλιο Ειρήνης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ως «αστέρια» στις περίπου 20λεπτες δηλώσεις του πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής, λέγοντας την Πέμπτη ότι αποτελούν «τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο».

«Όταν χρησιμοποιείς αυτή την ιδιοφυΐα που έχεις — αυτή την πολύ ασυνήθιστη, πολύ εμπνευσμένη ιδιοφυΐα — όταν τη χρησιμοποιείς για την ειρήνη, το αντίθετο της ειρήνης δεν έχει καμία πιθανότητα», είπε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κάθισε στη σκηνή καθώς οι συμμετέχοντες ηγέτες ανέβαιναν ένας προς έναν για να υπογράψουν τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης και να ανταλλάξουν ευχές.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», είναι ένα συμβούλιο δράσης», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε σύντομη ομιλία του μετά τις υπογραφές. «Θα είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια και το βλέπετε να αντικατοπτρίζεται εδώ σήμερα σε χώρες με διαφορετικό υπόβαθρο από διαφορετικά μέρη του κόσμου».

Η τελετή σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης ημέρας συναντήσεων του Τραμπ στο Νταβός, με μια σειρά από διμερείς συναντήσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ο Τραμπ έχει επίσης προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών του για διαπραγμάτευση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Λοιπόν, θέλω απλώς να σας πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν», είπε ο Τραμπ ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, αποκαλώντας τη Γάζα ένα «όμορφο κομμάτι γης». «Ό,τι θα μπορούσε να είναι για τόσους πολλούς ανθρώπους, θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι που ζουν τόσο άσχημα, θα ζουν τόσο καλά».

Οι 19 χώρες που υπέγραψαν

  1. Μπαχρέιν
  2. Μαρόκο
  3. Αργεντινή
  4. Αρμενία
  5. Αζερμπαϊτζάν
  6. Βουλγαρία
  7. Ουγγαρία
  8. Ινδονησία
  9. Ιορδανία
  10. Καζακστάν
  11. Κοσσυφοπέδιο
  12. Πακιστάν
  13. Παραγουάη
  14. Κατάρ
  15. Σαουδική Αραβία
  16. Τουρκία
  17. ΗΑΕ
  18. Ουζμπεκιστάν
  19. Μογγολία

Ρούμπιο: Περισσότερες χώρες θα υπογράψουν

«Ζητώ συγγνώμη από το Καζακστάν, το οποίο κατάφερα να παραλείψω από τη λίστα των χωρών που υπογράφουν σήμερα είπε ο Ρούμπιο.

Υπήρχαν συνολικά 19 και ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι στα σημερινά μέλη θα προστεθούν και άλλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Νταβός ότι οι ηγέτες ορισμένων χωρών έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να ενταχθούν, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται την έγκριση των κοινοβουλίων τους.

Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει ερωτήματα σχετικά με την ένταξη από χώρες που δεν είχαν ακόμη προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος επικοινώνησε με περισσότερες από 50 χώρες σχετικά με την πρωτοβουλία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωμί του τοστ, παγωτό και άλλες τροφές που κάνουν κακό στο έντερο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι ΗΠΑ εκτός ΠΟΥ: Επίσημη αποχώρηση με πολιτικές και υγειονομικές συνέπειες

Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 – Απαιτείται πολιτική σταθερότητα

Airbnb: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις πληρότητες και τις μέσες τιμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Άρχισε η συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στο Νταβός

Αρχισε η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τρα...
14:43 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, θα επαναλειτουργ...
13:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη – 3 ελαφρά τραυματίες

Μια σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου στο δίκτυο Ισπανικών Σιδηροδρόμων Στενού Εύρους (FEVE) στη γρ...
13:05 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ αποχωρούν σήμερα επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Οι ΗΠΑ αποχωρούν σήμερα επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρά τις προειδοποιήσεις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι