Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι θα τερματίσει τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας «σύντομα» ενώ παράλληλα εγκαινιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του “Συμβουλίου Ειρήνης” λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί “σε συντονισμό” με τον ΟΗΕ.

“Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός”, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ και ότι ήταν «τιμή» του που του ζητήθηκε να γίνει πρόεδρος.

«Στους οκτώ πολέμους που τερμάτισα, δεν μίλησα ποτέ στα Ηνωμένα Έθνη, σε κανέναν από αυτούς», είπε ο Τραμπ. «Προσπάθησαν, υποθέτω, και μερικοί από αυτούς, αλλά δεν προσπάθησαν αρκετά σκληρά».

Ο επόμενος στόχος του είναι να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Τα αστέρια στο Συμβούλιο Ειρήνης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ως «αστέρια» στις περίπου 20λεπτες δηλώσεις του πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής, λέγοντας την Πέμπτη ότι αποτελούν «τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο».

«Όταν χρησιμοποιείς αυτή την ιδιοφυΐα που έχεις — αυτή την πολύ ασυνήθιστη, πολύ εμπνευσμένη ιδιοφυΐα — όταν τη χρησιμοποιείς για την ειρήνη, το αντίθετο της ειρήνης δεν έχει καμία πιθανότητα», είπε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κάθισε στη σκηνή καθώς οι συμμετέχοντες ηγέτες ανέβαιναν ένας προς έναν για να υπογράψουν τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης και να ανταλλάξουν ευχές.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», είναι ένα συμβούλιο δράσης», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε σύντομη ομιλία του μετά τις υπογραφές. «Θα είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια και το βλέπετε να αντικατοπτρίζεται εδώ σήμερα σε χώρες με διαφορετικό υπόβαθρο από διαφορετικά μέρη του κόσμου».

Η τελετή σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης ημέρας συναντήσεων του Τραμπ στο Νταβός, με μια σειρά από διμερείς συναντήσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ο Τραμπ έχει επίσης προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών του για διαπραγμάτευση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Λοιπόν, θέλω απλώς να σας πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν», είπε ο Τραμπ ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, αποκαλώντας τη Γάζα ένα «όμορφο κομμάτι γης». «Ό,τι θα μπορούσε να είναι για τόσους πολλούς ανθρώπους, θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι που ζουν τόσο άσχημα, θα ζουν τόσο καλά».

Οι 19 χώρες που υπέγραψαν

Μπαχρέιν Μαρόκο Αργεντινή Αρμενία Αζερμπαϊτζάν Βουλγαρία Ουγγαρία Ινδονησία Ιορδανία Καζακστάν Κοσσυφοπέδιο Πακιστάν Παραγουάη Κατάρ Σαουδική Αραβία Τουρκία ΗΑΕ Ουζμπεκιστάν Μογγολία

Ρούμπιο: Περισσότερες χώρες θα υπογράψουν

«Ζητώ συγγνώμη από το Καζακστάν, το οποίο κατάφερα να παραλείψω από τη λίστα των χωρών που υπογράφουν σήμερα είπε ο Ρούμπιο.

Υπήρχαν συνολικά 19 και ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι στα σημερινά μέλη θα προστεθούν και άλλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Νταβός ότι οι ηγέτες ορισμένων χωρών έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να ενταχθούν, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται την έγκριση των κοινοβουλίων τους.

Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει ερωτήματα σχετικά με την ένταξη από χώρες που δεν είχαν ακόμη προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος επικοινώνησε με περισσότερες από 50 χώρες σχετικά με την πρωτοβουλία.