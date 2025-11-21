Τραμπ: Η Ουκρανία έχει προθεσμία ως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλιώς θα χάσει κι άλλα εδάφη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή, ότι η Ουκρανία έχει προθεσμία ως τις 27 Νοεμβρίου για να δεχτεί το ειρηνευτικό του σχέδιο, αλλιώς θα χάσει περισσότερο έδαφος «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Αν και ανέφερε ότι οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν αν τα πράγματα «πηγαίνουν καλά», ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου – ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ – είναι «η κατάλληλη στιγμή».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox Radio, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν ένα και μόνο πράγμα: θέλουμε να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ λέει ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν». «Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους», πρόσθεσε. «Υποφέρουν τις συνέπειες».

Όπως μεταδίδει το BBC, σε γενικές γραμμές, ο Λευκός Οίκος δεν έχει συζητήσει – τουλάχιστον δημοσίως – τα διάφορα μέρη της συμφωνίας που έχουν κοινοποιηθεί από Ουκρανούς αξιωματούχους και έχουν αναφερθεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο χθες, Πέμπτη, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «έχουν εμπλέξει εξίσου και τις δύο πλευρές για να κατανοήσουν τι θα δεσμευτούν να κάνουν αυτές οι χώρες». Εννοούσε την Ρωσία και την Ουκρανία.

«Είναι ένα καλό σχέδιο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία», είπε η εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε», είπε.

Την Πέμπτη επίσης, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «και οι δύο πλευρές» θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις και ότι το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα μήνα.