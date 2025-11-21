Τραμπ: Η Ουκρανία έχει προθεσμία ως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλιώς θα χάσει κι άλλα εδάφη

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Η Ουκρανία έχει προθεσμία ως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλιώς θα χάσει κι άλλα εδάφη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή, ότι η Ουκρανία έχει προθεσμία  ως τις 27 Νοεμβρίου για να δεχτεί το ειρηνευτικό του σχέδιο, αλλιώς θα χάσει περισσότερο έδαφος «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Αν και ανέφερε ότι οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν αν τα πράγματα «πηγαίνουν καλά», ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου – ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ – είναι «η κατάλληλη στιγμή».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox Radio, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν ένα και μόνο πράγμα: θέλουμε να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ λέει ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».  «Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους», πρόσθεσε. «Υποφέρουν τις συνέπειες».

Όπως μεταδίδει το BBC, σε γενικές γραμμές, ο Λευκός Οίκος δεν έχει συζητήσει – τουλάχιστον δημοσίως – τα διάφορα μέρη της συμφωνίας που έχουν κοινοποιηθεί από Ουκρανούς αξιωματούχους και έχουν αναφερθεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο χθες, Πέμπτη, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ  δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο  «έχουν εμπλέξει εξίσου και τις δύο πλευρές για να κατανοήσουν τι θα δεσμευτούν να κάνουν αυτές οι χώρες». Εννοούσε την Ρωσία και την Ουκρανία.

«Είναι ένα καλό σχέδιο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία», είπε η εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε», είπε.

Την Πέμπτη επίσης, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «και οι δύο πλευρές» θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις και ότι το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα μήνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:19 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Ρωσία – «Ένα νέο βήμα διαλόγου»

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου τ...
14:38 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Π...
14:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Ένα εκπληκτικό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)...
13:42 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στο Τέξας: Οικογένεια βασάνιζε και είχε αλυσοδεμένη μια γυναίκα στην αυλή – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα εντοπίστ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα