Τραμπ για Κίνα: «Θα ήθελα πολύ να συνάψουμε μια συμφωνία ώστε να τερματιστεί ο εμπορικός πόλεμος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να συνάψει μια συμφωνία με την Κίνα ώστε να τερματιστεί ο κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος. Ο Τραμπ έκανε αυτό το σχόλιο κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που ήταν ανοιχτή για τους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε στη συνεδρίαση ότι καθώς θα συνάπτονται συμφωνίες με τις χώρες, θα υπάρξει μεγαλύτερη βεβαιότητα στην εμπορική πολιτική.

US President Donald Trump tells his cabinet that things are “going very well” and that he is “very happy with the way the country is running”.

He says yesterday was the “biggest day in history” for the markets.

