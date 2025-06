Τραμπ: Επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό πρόβλημα με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, με την Τεχεράνη «να εγκαταλείπει εντελώς» τα πυρηνικά, σύμφωνα με δηλώσεις του τις οποίες ανήρτησε δημοσιογράφος του CBS News στο X.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά μετά την επισπευσμένη αναχώρησή του χθες, Δευτέρα, από τον Καναδά όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της G7, επεσήμανε η δημοσιογράφος Τζένιφερ Τζέικομπς.

«Δεν είπα ότι επιδιώκω μια εκεχειρία», τόνισε από το Air Force 1, προσθέτοντας ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πρόβλημα, με το Ιράν «να εγκαταλείπει εντελώς» τα πυρηνικά.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ισραήλ δεν θα επιβραδύνει τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν. «Θα το μάθετε τις επόμενες δύο ημέρες. Θα το μάθετε. Κανείς δεν έχει επιβραδύνει μέχρι στιγμής», είπε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος.

Όταν ρωτήθηκε αν ενδέχεται να ζητήσει από τον ειδικό απεσταλμένο τω ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ή τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να διαπραγματευθεί με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «ίσως».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «εξαρτάται από το τι θα συμβεί όταν επιστρέψω» στην Ουάσινγκτον, σημείωσε η δημοσιογράφος του CBS News.

Σχετικά με οποιαδήποτε ενδεχόμενη απειλή του Ιράν εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, ο Τραμπ τόνισε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει ότι δεν πρέπει να αγγίξει τα αμερικανικά στρατεύματα. Οι ΗΠΑ «θα απαντήσουν τόσο σκληρά αν κάνουν κάτι στους πολίτες μας».

