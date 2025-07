Τραμπ: «Δεν ενθάρρυνε πλήγματα στην Μόσχα, μια ερώτηση έκανε» – Η διάψευση του Λευκού Οίκου και η συνέντευξη στο BBC

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος αλλά δεν έχει τελειώσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε αποκλειστική τηλεφωνική επικοινωνία με το BBC, το οποίο μεταδίδει επίσης ότι ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ενθάρρυνε πιθανά πλήγματα στην Μόσχα, απλώς έκανε μία ερώτηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν εμπιστεύεται τον Ρώσο ηγέτη και απάντησε: “Δεν εμπιστεύομαι σχεδόν κανέναν”. Ο Τραμπ μιλούσε λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει όπλα στην Ουκρανία και προειδοποίησε για αυστηρούς δασμούς στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε 50 ημέρες. Σε συνέντευξή του από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος υποστήριξε επίσης το ΝΑΤΟ, το οποίο κάποτε είχε χαρακτηρίσει παρωχημένο, και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην αρχή της κοινής άμυνας του οργανισμού.

Ο πρόεδρος έκανε το τηλεφώνημα, το οποίο διήρκεσε 20 λεπτά, στο BBC μετά από συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή συνέντευξη με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια.

Ερωτηθείς για το αν η επιβίωση από την απόπειρα δολοφονίας τον άλλαξε, ο Τραμπ είπε ότι του αρέσει να το σκέφτεται όσο το δυνατόν λιγότερο. “Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι αν με άλλαξε”, είπε ο Τραμπ. Η ενασχόληση με αυτό, πρόσθεσε, “θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή μου”. Ωστόσο, έχοντας μόλις συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος πέρασε ένα σημαντικό μέρος της συνέντευξης επεκτείνοντας την απογοήτευσή του από τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Τραμπ είπε ότι είχε πιστέψει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν στα σκαριά με τη Ρωσία τέσσερις διαφορετικές φορές. Όταν ρωτήθηκε από το BBC αν τελείωσε με τον Πούτιν, ο πρόεδρος απάντησε: “Είμαι απογοητευμένος από αυτόν, αλλά δεν τελείωσα μαζί του. Αλλά είμαι απογοητευμένος από αυτόν”. Πιεζόμενος για το πώς ο Τραμπ θα κάνει τον Πούτιν να “σταματήσει την αιματοχυσία”, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον δημοσιογράφο: “Το προσπαθούμε, Γκάρι”. “Θα έχουμε μια σπουδαία συζήτηση. Θα πω: “Αυτό είναι καλό, νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να το πετύχουμε” και μετά θα γκρεμίσει ένα κτίριο στο Κίεβο”.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ “έκανε απλώς μια ερώτηση” όταν ρώτησε τον Ουκρανό πρόεδρο αν η χώρα θα μπορούσε να χτυπήσει τη Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη ο Λευκός Οίκος. Επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ στις 4 Ιουλίου ενθάρρυνε κατ’ ιδίαν την Ουκρανία να κλιμακώσει τα πλήγματα κατά της Ρωσίας εάν οι ΗΠΑ παρείχαν όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Όμως ο Τραμπ “έκανε απλώς μια ερώτηση, δεν ενθάρρυνε περαιτέρω δολοφονίες. Εργάζεται ακούραστα για να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος”, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του στο BBC. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει όπλα στην Ουκρανία και προειδοποίησε για περισσότερους δασμούς στη Ρωσία εάν η χώρα δεν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία σε 50 ημέρες.

Ο ίδιος ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν πρέπει να στοχοποιήσει την Μόσχα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

⚡️ Reporter: Should Zelensky target Moscow?

Trump: No, he should not target Moscow. pic.twitter.com/OF6vy47gSA

— Warfront observer (@warfrontobservr) July 15, 2025