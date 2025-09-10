Τραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο Κατάρ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο Κατάρ»
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Τρίτη έντονη δυσαρέσκεια για το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Κατάρ, κατά το οποίο το Ισραήλ στόχευσε την πολιτική ηγεσία της Χαμάς.

Επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό. Δεν είναι καλή κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας: «Θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα σήμερα». Ο Τραμπ τόνισε επανειλημμένα ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή» της επίθεσης, ενώ ανέφερε πως θα προβεί σε αναλυτική δήλωση την Τετάρτη.

Η επίθεση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, όπου βρίσκονταν κορυφαία στελέχη της οργάνωσης για να συζητήσουν την αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Παρά τη σφοδρότητα του πλήγματος, η ηγεσία της Χαμάς επέζησε, αν και η οργάνωση επιβεβαίωσε τον θάνατο έξι ατόμων, ανάμεσά τους και ο γιος του υψηλόβαθμου στελέχους Χαλίλ Αλ-Χάγια.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως την Τετάρτη (10/9), την επομένη...
02:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: «Ομαδική ψυχογενής ασθένεια» προκάλεσε συναγερμό για τοξικές ουσίες στο αεροδρόμιο Χίθροου, λέει επιστήμονας

Μια πηγή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στην Βρετανία, ανέφερε την Τρίτη ότι ο πανικός και η α...
01:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, ...
23:28 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Τι δείχνει η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα – Η κατάρρευση της διπλωματίας και οι προθέσεις του Νετανιάχου

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, ο αλ-Χάγια ήταν ο κύριος διαπραγματευτής της Χαμάς, στέλνον...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος