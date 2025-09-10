Τραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο Κατάρ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Τρίτη έντονη δυσαρέσκεια για το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Κατάρ, κατά το οποίο το Ισραήλ στόχευσε την πολιτική ηγεσία της Χαμάς.

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό. Δεν είναι καλή κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας: «Θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα σήμερα». Ο Τραμπ τόνισε επανειλημμένα ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή» της επίθεσης, ενώ ανέφερε πως θα προβεί σε αναλυτική δήλωση την Τετάρτη.

BREAKING: President Trump tells me Israel didn’t notify him in advance of strikes. pic.twitter.com/VIW5eFaY7J — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) September 9, 2025

Η επίθεση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, όπου βρίσκονταν κορυφαία στελέχη της οργάνωσης για να συζητήσουν την αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Παρά τη σφοδρότητα του πλήγματος, η ηγεσία της Χαμάς επέζησε, αν και η οργάνωση επιβεβαίωσε τον θάνατο έξι ατόμων, ανάμεσά τους και ο γιος του υψηλόβαθμου στελέχους Χαλίλ Αλ-Χάγια.