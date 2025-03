Τραμπ: Απειλεί τη Μόσχα με πρόσθετους δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο και δηλώνει «θυμωμένος» με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 25% με 50% στο ρωσικό πετρέλαιο αν αντιληφθεί ότι η Μόσχα εμποδίζει τις προσπάθειές του για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο NBC ο Τραμπ δήλωσε “πολύ θυμωμένος” με την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας Ζελένσκι από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Πούτιν αυτή την εβδομάδα.

NBC Host:

Just hours ago, President Trump called me to tell me he is ‘pissed off’ with Russia’s President Putin and threatened to impose secondary tariffs on Russia’s oil. pic.twitter.com/RocLI4ulcz

— Clash Report (@clashreport) March 30, 2025