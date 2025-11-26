Τραμπ: Απειλεί το ABC News με ανάκληση της άδειάς του λόγω «επιθετικών ερωτήσεων»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Απειλεί το ABC News με ανάκληση της άδειάς του λόγω «επιθετικών ερωτήσεων»

Αντιμετωπίζοντας επιθετικές ερωτήσεις από τη Mary Bruce, ανταποκρίτρια του ABC News στο Λευκό Οίκο, σχετικά με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι και το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα μια μορφή τιμωρίας που θεωρούσε κατάλληλη για την «άθλια εταιρεία» της: η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FFC) θα πρέπει να ανακαλέσει την άδεια του ABC, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό. Καθώς επιδίωκε να αποκαταστήσει αυτό που θεωρούσε άδικη δημοσιογραφική κάλυψη για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, ο Τραμπ πρότεινε τουλάχιστον 28 φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια να αφαιρεθεί η άδεια ενός τηλεοπτικού δικτύου, σύμφωνα με ανάλυση της Guardian.

Ωστόσο, ενώ η FCC δεν χορηγεί άδειες σε εθνικά δίκτυα, χορηγεί άδειες σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που τους ανήκουν ή με τους οποίους έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας.

Η Άννα Μ. Γκόμεζ, η μοναδική δημοκράτης στην FCC, δήλωσε μετά από μια συνεδρίαση της επιτροπής την περασμένη εβδομάδα ότι οι απειλές του Τραμπ είναι κενές. «Εκτός από την ικανότητα να δυσκολεύει τα πράγματα για όσους αντιδρούμε, η FCC είναι ανίκανη να ανταποδώσει πραγματικά τα μέτρα σε ένα δίκτυο ειδήσεων», είπε, σημειώνοντας ότι καμία άδεια τοπικού σταθμού δεν πρόκειται να ανανεωθεί «σύντομα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Νοέμβριο: Ποια πιστώνονται την Παρασκευή

ΑΑΔΕ: Τι πρέπει να κάνουν 100.000 δικαιούχοι για την καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

AgiBot A2: Ρομπότ διένυσε περπατώντας απόσταση 106 χιλιόμετρων και έσπασε το ρεκόρ Guinness – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον άνδρα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:02 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Σοκ στο Χονγκ Κονγκ: 36 οι νεκροί από την φωτιά στους ουρανοξύστες – Στους 279 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 36 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός της τραγικής φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε συ...
19:44 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο Σι για την φωτιά σε ουρανοξύστες – Απεγκλωβίστηκαν πάνω από 700 άτομα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να “καταβάλλουν ...
19:18 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Μίτσκοσκι: Έως τα τέλη του έτους η επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ανήγγειλε την επαναλειτουργία του α...
18:39 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: «Υβριδικός πόλεμος» η διαρροή της ηχογραφημένης συνομιλίας Γουίτκοφ-Ουσακόφ – «Σοβαρή διαδικασία» οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι η διαρροή μιας ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας με...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»