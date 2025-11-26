Τραμπ: Απειλεί το ABC News με ανάκληση της άδειάς του λόγω «επιθετικών ερωτήσεων»

Αντιμετωπίζοντας επιθετικές ερωτήσεις από τη Mary Bruce, ανταποκρίτρια του ABC News στο Λευκό Οίκο, σχετικά με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι και το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα μια μορφή τιμωρίας που θεωρούσε κατάλληλη για την «άθλια εταιρεία» της: η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FFC) θα πρέπει να ανακαλέσει την άδεια του ABC, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό. Καθώς επιδίωκε να αποκαταστήσει αυτό που θεωρούσε άδικη δημοσιογραφική κάλυψη για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, ο Τραμπ πρότεινε τουλάχιστον 28 φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια να αφαιρεθεί η άδεια ενός τηλεοπτικού δικτύου, σύμφωνα με ανάλυση της Guardian.

Ωστόσο, ενώ η FCC δεν χορηγεί άδειες σε εθνικά δίκτυα, χορηγεί άδειες σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που τους ανήκουν ή με τους οποίους έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας.

Η Άννα Μ. Γκόμεζ, η μοναδική δημοκράτης στην FCC, δήλωσε μετά από μια συνεδρίαση της επιτροπής την περασμένη εβδομάδα ότι οι απειλές του Τραμπ είναι κενές. «Εκτός από την ικανότητα να δυσκολεύει τα πράγματα για όσους αντιδρούμε, η FCC είναι ανίκανη να ανταποδώσει πραγματικά τα μέτρα σε ένα δίκτυο ειδήσεων», είπε, σημειώνοντας ότι καμία άδεια τοπικού σταθμού δεν πρόκειται να ανανεωθεί «σύντομα».