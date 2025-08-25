Τουρκία: Τριπλή σεισμική δόνηση με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Τριπλή σεισμική δόνηση με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Μπουγάτσα: Ανέβηκε 2 φορές σε έναν χρόνο η τιμή της

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:50 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Υεμένη: Τουλάχιστον 6 νεκροί, σχεδόν 90 τραυματίες στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στους ισρ...
04:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κιργιζία: Σταμάτησε η επιχείρηση για τη διάσωση 30χρονης ορειβάτισσας – Ύστερα από 12 ημέρες στην κορυφή Victory Peak θεωρείται πλέον νεκρή

Έσβησαν οι ελπίδες για τη διάσωση της 30χρονης ορειβάτισσας Ναταλία Ναγκοβίτσνα (Natalia Nagov...
03:50 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Μπουλντόζες ξεριζώνουν δέντρα Παλαιστίνιων αγροτών στη Δυτική Όχθη – «Θέλουν να μας αναγκάσουν να μεταναστεύσουμε»

Μπουλντόζες κατέστρεψαν την Κυριακή (24/08) εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κατ...
03:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάζει κρίσεις για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε πόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί» – Τι καταγγέλλει η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ

Η κατάσταση στις ΗΠΑ κλιμακώνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε με την αποστολή στρατευμάτω...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο