Τουρκία: Η στιγμή του σεισμού σε βίντεο – Πισίνα «φουσκώνει», κτίρια τρέμουν και πολίτες τρέχουν έντρομοι

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται σε δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα social media τις τελευταίες ώρες, αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε τα παράλια της Τουρκίας τα ξημερώματα της Τρίτης, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και τουρίστες.

Οι στιγμές του σεισμού, που σημειώθηκε ανοικτά της Μαρμαρίδας με ισχύ 5,8 Ρίχτερ, έγιναν αισθητές σε πολλές πόλεις της Τουρκίας -ανάμεσά τους η Σμύρνη, η Αττάλεια, το Αϊδίνι και η Μούγλα- ενώ ανησυχία προκάλεσε και στη Ρόδο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές στο ελληνικό νησί.

Βίντεο στην πλατφόρμα Χ καταγράφουν τις στιγμές τρόμου και ανησυχίας στην Τουρκία. Σε ορισμένα πλάνα, φαίνονται άνθρωποι σε κατάσταση πανικού να τρέχουν έντρομοι έξω από καταστήματα, ενώ και σε μια περίπτωση, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε υλικό από κάμερα ασφαλείας, η πισίνα ενός πολυτελούς σπιτιού «φούσκωσε» κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Εκτός των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που δημοσίευσαν τα δικά τους βίντεο από τη στιγμή που σείεται η γη, και η τουρκική εφημερίδα Hurryiet δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνήτη της Μούγλας, Ιντρίς Ακμπιγίκ, «69 πολίτες της πόλης τραυματίστηκαν από τον σεισμό», ενώ επιβεβαίωσε ότι «μια 14χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από κρίση πανικού που υπέστη».

Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε σε απόσταση 10,43 χιλιομέτρων από τη Μαρμαρίδα, στην επαρχία Μούγλα, σε βάθος 67,91 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «σεισμός μεγέθους 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μούγλα, στη Μαρμαρίδα. Όσον αφορά τον σεισμό που έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες, η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας συνεχίζουν τις σαρώσεις πεδίου υπό τον συντονισμό του Κυβερνήτη μας. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δεν υπάρχουν καταστροφές σε κτίρια σε όλη την πόλη».