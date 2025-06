Μπιλ Γκέιτς: Κρατά το 1% της περιουσίας του και δωρίζει το υπόλοιπο στην Αφρική – «Μην πουν ότι πέθανα πλούσιος»

Ο Μπιλ Γκέιτς σχεδιάζει να δωρίσει σχεδόν ολόκληρη την τεράστια περιουσία του στην Αφρική, δηλώνοντας πως η πραγματική κληρονομιά του δεν θα είναι ο πλούτος του, αλλά η συμβολή του στην ανθρώπινη πρόοδο.

Μιλώντας από την έδρα της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, ο συνιδρυτής της Microsoft παρουσίασε τη δέσμευσή του για μια 20ετή φιλανθρωπική προσπάθεια με έμφαση στην υγεία και την εκπαίδευση.

«Πρόσφατα δεσμεύτηκα ότι ο πλούτος μου θα διατεθεί τα επόμενα 20 χρόνια. Η πλειοψηφία αυτών των πόρων θα δαπανηθεί για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε προκλήσεις εδώ στην Αφρική», δήλωσε ο Γκέιτς απευθυνόμενος σε 12.000 αξιωματούχους, διπλωμάτες και νέους ηγέτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Today, at the Inspiring Progress event in Ethiopia, our chair, @BillGates announced that we will spend the majority of our funding to benefit Africa.

