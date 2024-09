O Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε τις ανησυχίες που δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί τη νύχτα

Ο δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς έχει περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του προειδοποιώντας την παγκόσμια κοινότητα για διάφορα επικείμενα προβλήματα, όπως τις «κλιματικές καταστροφές» και τις μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις.

Σήμερα, εξακολουθεί να είναι σύμβουλος τεχνολογίας στη Microsoft, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται μέσω του ιδρύματος Bill & Melinda Gates Foundation. Στο επίκεντρο της ανησυχίας του Γκέιτς, βρίσκονται δύο πιθανά καταστροφικά σενάρια, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κόσμο στο άμεσο μέλλον.

Ο Γκέιτς εξέφρασε την ανησυχία του για τις μελλοντικές προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η «μεγάλη αναταραχή» που παρατηρείται σήμερα θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «μεγάλο πόλεμο». Ακόμα και αν ο κόσμος καταφέρει να αποφύγει έναν τέτοιο πόλεμο, ο Γκέιτς θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει άλλη μια πανδημία μέσα στα επόμενα 25 χρόνια. Όπως σχολίασε στο CNBC, η πιθανότητα μιας νέας πανδημίας δεν είναι απλά ένα σενάριο αλλά ένα αναμενόμενο γεγονός, με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού να ενισχύουν αυτή την τάση.

Ο δισεκατομμυριούχος και άλλοι υπέρμαχοι της παγκόσμιας υγείας πιστεύουν ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν θα εμφανιστεί νέα πανδημία, αλλά κατά πόσο οι χώρες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες σε σύγκριση με την πανδημία του Covid-19. Κάνοντας ειδική αναφορά στις ΗΠΑ, τόνισε πως η χώρα που ο κόσμος περίμενε να ηγηθεί της παγκόσμιας αντίδρασης, «απογοήτευσε τις προσδοκίες».

Στο βιβλίο του «Πώς να αποτρέψουμε την επόμενη πανδημία», που κυκλοφόρησε το 2022, ο Γκέιτς κατηγόρησε διάφορες κυβερνήσεις για την ανεπαρκή προετοιμασία τους.

Bill Gates on the No. 1 thing that keeps him up at night: ‘If we avoid a big war…there will be another pandemic’ https://t.co/UKa8Rv1jIe

— CNBC International (@CNBCi) September 9, 2024