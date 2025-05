Τουρκία: Επεισόδια και συλλήψεις στις διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά

Επεισοδιακός ήταν κι εφέτος στην Τουρκία ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς, ειδικώς στην εμβληματική Πλατεία Ταξίμ, στην Κωνσταντινούπολη καθώς η αστυνομία εμπόδισε την πορεία των διαδηλωτών προς το σημείο, ενώ έχουν γίνει και αρκετές συλλήψεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ακολούθησαν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Από νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς τα μέτρα ασφαλείας που έλαβε η τουρκική αστυνομία περιμετρικά της Ταξίμ και σε όλους τους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί, ήταν δρακόντεια. Είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για να εμποδιστούν οι διαδηλωτές που επιχείρησαν να φτάσουν εκεί.

Αρκετοί δρόμοι περιμετρικά της πλατείας παραμένουν κλειστοί ενώ έχουν γίνει και αρκετές προσαγωγές και συλλήψεις.

It’s #MayDay – but Turkish authorities are showing zero tolerance for protests. They closed roads, metro trains, buses and Bosphorus ferries, paralyzing central #İstanbul. People have to walk for miles to get from A to B, many tourists don’t know how to make it to the airport. pic.twitter.com/AU7uL8PasC

— Julia Hahn (@juliahahntv) May 1, 2025