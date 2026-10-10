Τουρκία: Δύο δημοσιογράφοι προφυλακίστηκαν για το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων – Πολιτική θύελλα για την υπόθεση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δύο δημοσιογράφοι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση στην Τουρκία, στο πλαίσιο έρευνας για δημοσιεύματα σχετικά με το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, άλλοι δύο δημοσιογράφοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, καθώς οι δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται.

Οι τέσσερις δημοσιογράφοι είχαν προσαχθεί την Παρασκευή εξαιτίας δημοσιεύσεων που έθεταν ερωτήματα για πιθανή εμπλοκή υψηλόβαθμων στελεχών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην υπόθεση.

Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση του Μουσταφά Μπάλτζι, δημοσιογράφου της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Sözcü, και του Σαμπάν Σεβίντς, από τον διαδικτυακό ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό Bizim.

Οι δύο δημοσιογράφοι φέρονται να δημοσίευσαν στην πλατφόρμα X φωτογραφία που υποδήλωνε πιθανή σύνδεση του εκπροσώπου του AKP, Εμέρ Τσελίκ, με έναν από τους βασικούς υπόπτους της υπόθεσης, ο οποίος συνδέεται με επενδυτικό ταμείο.

Αντίθετα, το δικαστήριο επέτρεψε την υπό όρους αποφυλάκιση των δημοσιογράφων Ισμαήλ Σάιμαζ και Μουράτ Αγκιρέλ, επίσης της Sözcü. Σε βάρος τους έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες έπειτα από μήνυση και αγωγή του υπουργού Εμπορίου, Εμέρ Μπόλατ, για ρεπορτάζ που έθετε ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενες ευθύνες του στην υπόθεση.

Σκάνδαλο δισεκατομμυρίων με εκατοντάδες χιλιάδες αποταμιευτές

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τουρκική πολιτική σκηνή τις τελευταίες εβδομάδες. Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) έθεσε υπό εκκαθάριση επτά εταιρείες που διαχειρίζονταν συνολικά 131 επενδυτικά ταμεία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα προβληματικά κεφάλαια της υπόθεσης ανέρχονται σε περίπου 17 δισ. δολάρια, ενώ οι μικροί αποταμιευτές που φέρονται να έχουν πληγεί υπολογίζονται σε περίπου 455.000.

Η αντιπολίτευση και μέσα ενημέρωσης έχουν διατυπώσει καταγγελίες για πιθανό παράνομο πλουτισμό προσώπων που συνδέονται με την εξουσία. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος έχει ήδη παραιτηθεί.

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Νέο Κόμμα, κατηγόρησε την Πέμπτη δύο υπουργούς για κατάχρηση εξουσίας, εντείνοντας την πολιτική πίεση προς τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο υπουργός Εμπορίου Εμέρ Μπόλατ και η υπουργός Οικογένειας Μαχινούρ Έζντεμιρ Γκεκτάς απέρριψαν τις κατηγορίες.

Προειδοποιήσεις για μηνύσεις από το AKP

Το κυβερνών κόμμα απάντησε με έντονο τρόπο στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης και στα σχετικά δημοσιεύματα.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα δίχτυ ψεμάτων, με μια εκστρατεία δυσφήμισης που επιτίθεται στην κυβέρνησή μας», δήλωσε την Παρασκευή στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ο γενικός γραμματέας του AKP, Εγιούπ Καντίρ Ινάν.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το κόμμα και η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψουν να αποτελέσουν στόχο, είτε της αντιπολίτευσης είτε δημοσιογράφων που, κατά τον ισχυρισμό του, λειτουργούν ως εκπρόσωποί της. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Εζέλ, και οι σύμμαχοί του θα αντιμετωπίσουν συνέπειες για όσα το κυβερνών κόμμα χαρακτηρίζει ψέματα και συκοφαντίες.

Από την πλευρά της, η υπουργός Οικογένειας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις κατηγορίες που θεωρεί ψευδείς. Παράλληλα, προειδοποίησε τα μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν, όπως υποστηρίζει, συκοφαντικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι η ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως κάλυψη για εκστρατείες δυσφήμισης.

Στο τραπέζι η αποζημίωση των θυμάτων

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sabah ότι 141 φυσικά πρόσωπα και 73 νομικές οντότητες κατέγραψαν κέρδη-ρεκόρ στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εισαγγελικές αρχές ζητούν πλέον τα συγκεκριμένα ποσά να κατατεθούν σε ειδικό «λογαριασμό οικειοθελούς αποκατάστασης», προκειμένου να αναδιανεμηθούν στους πληγέντες.

Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να παρουσιάσει νομοσχέδιο που θα καθορίζει τη διαδικασία αποζημίωσης των επενδυτών που υπέστησαν ζημίες.

Ο Γκιουρλέκ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η επιστροφή χρημάτων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό έρευνα θα απαλλαγούν από ενδεχόμενες ποινικές διώξεις.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εμπορίου Εμέρ Μπόλατ κατέθεσε την Πέμπτη μήνυση και αγωγή κατά δύο ακόμη δημοσιογράφων, που εργάζονται στις εφημερίδες Sözcü και Cumhuriyet. Και οι δύο κατηγορούνται για διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ οι δικαστικές έρευνες και οι καταγγελίες για τη διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Τουρκία.