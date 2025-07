Tom Troupe: Πέθανε σε ηλικία 97 ετών o πρωταγωνιστής των «Star Trek» και «Mission: Impossible» – Πένθος στο Χόλιγουντ

Ο ηθοποιός Tom Troupe, γνωστός για τους ρόλους του στις τηλεοπτικές σειρές «Star Trek» και «Mission: Impossible», πέθανε σε ηλικία 97 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του την Κυριακή.

Ο Troupe απεβίωσε από φυσικά αίτια στις 20 Ιουλίου, στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς του Λος Άντζελες, μόλις πέντε ημέρες μετά τα γενέθλιά του.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τον γιο του, Christopher Troupe, τη νύφη του Becky Coulter και την εγγονή του Ashley Troupe.

Ο Troupe υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Carole Cook, γνωστή από την ταινία «Sixteen Candles», από το 1964 έως τον θάνατό της από καρδιακή ανεπάρκεια το 2023, σε ηλικία 98 ετών.

Ο Tom Troupe γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 1928 στο North Kansas City του Μιζούρι.

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1948 και σπούδασε στο Herbert Berghof Studio στο Μανχάταν στις αρχές της δεκαετίας του 1950, έχοντας εξασφαλίσει υποτροφία από την αείμνηστη ηθοποιό και δασκάλα Uta Hagen, γνωστή από την ταινία «Reversal of Fortune».

Υπηρέτησε στον Πόλεμο της Κορέας (1950–1953) και τιμήθηκε με το Χάλκινο Αστέρι για την προσφορά του.

Μετά τον πόλεμο, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 1957, υποδυόμενος τον Peter van Daan στην παράσταση «The Diary of Anne Frank», δίπλα στους Joseph Schildkraut και Gusti Huber.

Το 1958 μετακόμισε στο Λος Άντζελες και έκτοτε συμμετείχε σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, κυρίως τις δεκαετίες του ’60, ’70, ’80 και ’90.

Ξεχώρισε ως David Day στη σειρά «Mission: Impossible» και ως υπολοχαγός Matthew Harold στη σειρά «Star Trek», και οι δύο ρόλοι του το 1967.

Εμφανίστηκε επίσης στις σειρές The Fugitive, The Wild, Wild West, Mary Hartman, Mary Hartman, Cagney and Lacey, CHiPs, Knots Landing, Murder, She Wrote, Cheers και στις ταινίες The Big Fisherman, The Devil’s Brigade, Kelly’s Heroes, Summer School και My Own Private Idaho.

Στο θέατρο, συμπρωταγωνίστησε με την Carole Cook στα έργα «The Lion in Winter», «Fathers Day» και «The Gin Game», με το ζευγάρι να τιμάται το 2002 με το βραβείο Los Angeles Ovation για το σύνολο της καριέρας τους.

Συνυπέγραψε επίσης τον μονόλογο «The Diary of a Madman», ενώ υπήρξε συνιδρυτής της θεατρικής σχολής The Faculty στο Λος Άντζελες, μαζί με τους Charles Nelson Reilly, Lu Leonard, John Erman και Dom DeLuise.

Με πληροφορίες από: Daily Mail