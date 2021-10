Τόκιο: Ντυμένος «Τζόκερ» ο δράστης της επίθεσης στο τρένο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 24χρονος, ντυμένος με το κοστούμι του Τζόκερ από την ταινία “Μπάτμαν”, είναι ο δράστης της επίθεσης σε τρένο στο Τόκιο.

Ο άνδρας εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι, εύφλεκτο υγρό και υδροχλωρικό οξύ σε τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Κέιο με προορισμό το Σιντζούκου, τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο.

Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 τραυματίες, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί.

Το τρένο ήταν γεμάτο, καθώς λίγη ώρα πριν είχαν κλείσει οι κάλπες για τις σημερινές βουλευτικές εκλογές και πολλοί νέοι μετέβαιναν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν το Halloween.

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας δεχτεί επίθεση με μαχαίρι, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο δράστης έριξε εύφλεκτο υγρό μέσα στο βαγόνι και προκάλεσε μια μικρή φωτιά.

— News For All (@NewsForAllUK) October 31, 2021

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire

Ένα βίντεο από την Ιαπωνία που αναρτήθηκε στο Twitter και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NHK δείχνει πλήθος επιβατών να προσπαθεί να βγει από τα παράθυρα του ακινητοποιημένου τρένου σε έναν σταθμό προαστίου δυτικά της πρωτεύουσας και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται μια μικρή φωτιά.

“Νόμιζα ότι ήταν ένα κόλπο για το Halloween”, είπε αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα Yomiuri. “Μετά είδα έναν άνδρα να πλησιάζει κρατώντας ένα μαχαίρι”, το οποίο, όπως σημείωσε, είχε αίματα.

Πλάνα δείχνουν πολλούς πυροσβέστες, αστυνομικούς και οχήματα των πρώτων βοηθειών έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό όπου είχε σταματήσει το τρένο.

Stabbing incident has taken place on-board a train near Kokuryo Station on the Keio Line in Chofu City, Tokyo.

There was also a fire involving hydrochloric acid.

📹 @eizo_desk pic.twitter.com/ssLAjQDnyI

— News Asia 24 (@NewsAsia24) October 31, 2021