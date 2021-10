Τρόμος σε τρένο στο Τόκιο: Επίθεση με μαχαίρι και οξύ – 15 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τρόμος επικράτησε σε τρένο στο Τόκιο, όταν ένας άγνωστος εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι, εύφλεκτο υγρό και υδροχλωρικό οξύ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, από την επίθεση που σημειώθηκε σε βαγόνι τρένου, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 15 άτομα, με έναν άνδρα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος, περίπου 20 ετών, συνελήφθη επί τόπου, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Κέιο με προορισμό το Σιντζούκου, τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο, σήμερα στις 8μμ τοπική ώρα.

Το τρένο ήταν γεμάτο, καθώς λίγη ώρα πριν είχαν κλείσει οι κάλπες για τις σημερινές βουλευτικές εκλογές και πολλοί νέοι μετέβαιναν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν το Halloween.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NHK δείχνει επιβάτες να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του ακινητοποιημένου τρένου σε έναν σταθμό προαστίου δυτικά της πρωτεύουσας και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα φαίνονται φλόγες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορισμένα καθίσματα του βαγονιού άρπαξαν φωτιά.

Stabbing incident has taken place on-board a train near Kokuryo Station on the Keio Line in Chofu City, Tokyo.

There was also a fire involving hydrochloric acid.

📹 @eizo_desk pic.twitter.com/ssLAjQDnyI

