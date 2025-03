Το «τέρας του Λοχ Νες» επέστρεψε: Καταγράφηκε η πρώτη θέαση της Nessie για το 2025

Η πρώτη πιθανή θέαση του διάσημου τέρατος του Λοχ Νες για το 2025 καταγράφηκε πρόσφατα, σύμφωνα με υπευθύνους του μουσείου που είναι αφιερωμένο στη θρυλική λίμνη της Σκωτίας.

Οι εικόνες που παραδόθηκαν στο Loch Ness Centre στο Ίνβερνες δείχνουν μια «μαύρη μάζα» να κινείται κάτω από τα παγωμένα νερά της λίμνης, καταγεγραμμένη από έναν μάρτυρα που εντόπισε τη μυστηριώδη μορφή και έσπευσε να τη φωτογραφίσει ως απόδειξη.

Όπως αναφέρει το SWNS, η θέαση του «τέρατος του Λοχ Νες» διήρκεσε αρκετά λεπτά, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, που επέτρεψαν στον μάρτυρα να έχει καθαρό οπτικό πεδίο ώστε να παρατηρήσει τις… παράξενες κινήσεις στο νερό.

Η Nagina Ishaq από το Loch Ness Centre, σχολίασε: «Έχουμε δεχθεί πολλές αναφορές για θεάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή η πρόσφατη ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική».

«Οι συνθήκες την ημέρα εκείνη ήταν απολύτως ιδανικές. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η πρώτη σημαντική θέαση [του «τέρατος»] της χρονιάς, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τη λίμνη Λοχ Νες και τον πιο διάσημο “κάτοικό” της», πρόσθεσε.

