Το “προφητικό” βίντεο του Μπάιντεν που έχει γίνει viral – Tι είχε πει το 1997 για τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ

Για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προειδοποιεί ο Τζο Μπάιντεν, σε ομιλία του το 1997, ενώ το βίντεο έχει γίνει viral στα social media.

Στο βίντεο, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ για χώρες της Βαλτικής, όπως η Εσθονία, Λετονία και η Λιθουανία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιθετικότητα από τη Ρωσία. Ωστόσο, επιμένει ότι δεν εννοεί στρατιωτικά αντίποινα. Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1,8 εκατ. θεάσεις από τη στιγμή που ανέβηκε στο twitter τη Δευτέρα. Το απόσπασμα, όπως αναφέρει το Newsweek, είναι από ομιλία του Τζο Μπάιντεν στο Ατλαντικό Συμβούλιο των ΗΠΑ στις 18 Ιουνίου 1997.

“Πιστεύω ότι ένα μέρος όπου θα μπορούσε να προκληθεί η μεγαλύτερη αναστάτωση βραχυπρόθεσμα όσον αφορά στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν έχει να κάνει με την ικανότητα ή την ετοιμότητα της χώρας να ενταχθεί, θα ήταν η αποδοχή των κρατών της Βαλτικής, από άποψη σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας, ΗΠΑ-Ρωσίας” είπε μεταξύ άλλων ο Μπάιντεν στην ομιλία του. “Αν υπήρχε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία, εάν επρόκειτο να ανατραπεί, από την άποψη μιας εχθρικής αντίδρασης της Ρωσίας, δεν εννοώ στρατιωτική, θα ήταν αυτό” είχε επισημάνει ο Μπάιντεν στην ομιλία του.

Είχε τονίσει ακόμη ότι ήταν αισιόδοξος και είχε πει ότι πίστευε πως το ζήτημα θα έβρισκε τη λύση του τελικά. Παρά τις προειδοποιήσεις για την εχθρική αντίδραση της Ρωσίας, υποστήριξε ότι ήταν αισιόδοξος πως η Ρωσία θα έβλεπε ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν προς το συμφέρον της στην ουσία, όσον αφορά στην ασφάλεια. “Θα το λύσουμε το θέμα σε βαθμό που η Ρωσία θα αισθάνεται άνετα και θα έχει αποδειχθεί ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ είναι τελικά προς το συμφέρον της για την επέκταση της σταθερότητας”.

