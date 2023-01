Τιτανικός: Ο Τζέιμς Κάμερον απαντά για τη σκηνή με την πόρτα – Θα μπορούσε να σωθεί και ο Τζακ;

Στο ερώτημα αν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ως Τζακ στην τεράστια κινηματογραφική επιτυχία «Τιτανικός» μπορούσε να σωθεί στην τελευταία σκηνή, απάντησε ο σκηνοθέτης, Τζέιμς Κάμερον.

Με αφορμή τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα της χολιγουντιανής ταινίας που για πολλούς θεωρείται «ορόσημο», ο σπουδαίος σκηνοθέτης προσπάθησε να απαντήσει σε ένα ερώτημα εκατοντάδων θαυμαστών του ερωτευμένου και ταυτόχρονα άτυχου ζευγαριού στην ταινία.

Όλα αυτά τα χρόνια γίνονται αμέτρητες συζητήσεις μεταξύ σοβαρού κι αστείου. Εάν ο Τζακ, ο ρόλος που υποδυόταν ο διάσημος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, χωρούσε στην ξύλινη πόρτα που ήταν ξαπλωμένη μέσα στη θάλασσα, η αγαπημένη του Ρόουζ, η δημοφιλής ηθοποιός, Κέιτ Γουίνσλετ. Και αν τελικά ζούσε, αν είχε καταφέρει να βρει λίγο χώρο και να ανέβει πάνω σε αυτήν.

