Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο-Λαβρόφ – Συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν την επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη και τα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ για τα «επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρούμπιο τόνισε «τη σημασία των επερχόμενων δεσμεύσεων, ως ευκαιρία» για να συνεργαστούν οι δύο χώρες «για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης» στον πόλεμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Η Μόσχα από την πλευρά της χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχαν οι δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής. «Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πρόεδροι σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη δεύτερη σύνοδο κορυφής αυτού του έτους, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ρωσία λέει ότι θέλει να συζητηθούν μια πιθανή ειρηνευτική λύση αλλά και τρόποι για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

20:31 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

20:09 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

19:59 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

18:34 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

