Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν

Σύνοψη από το

  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν.
  • Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί στη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι εκτιμά την ειρήνη και τη σταθερότητα της γειτονικής χώρας, σημειώνοντας ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο δήλωσε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν.

Σε σχετική ανακοίνωση, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι εκτιμά την ειρήνη και τη σταθερότητα της γειτονικής χώρας και ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.

