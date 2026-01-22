Ηράκλειο: Σύλληψη 45χρονου για κλοπές σε σπίτια

Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα στο Ηράκλειο για κλοπή, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για δύο ακόμη περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που χθες (21-1-2026) κατά τις βραδινές ώρες, μπήκε μέσα σε οικία, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι, αφού έγινε αντιληπτός και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Μέσα σε λίγη ώρα από το συμβάν, αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 45χρονο.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν στην διάθεσή τους οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι ο 45χρονος στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025 είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές σε σπίτια, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

