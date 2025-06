Teodora Marcu: Δολοφονήθηκε η παίκτρια ριάλιτι από τον πρώην σύντροφό της – Βίντεο

Μια φριχτή δολοφονία στο Βουκουρέστι συγκλονίζει τη Ρουμανία, καθώς η 23χρονη Teodora Marcu, πρώην παίκτρια σε ριάλιτι σόου, πυροβολήθηκε εν ψυχρώ μπροστά στην κόρη της.

Η γυναίκα, που ήταν 26 εβδομάδων έγκυος, έκανε βόλτα με την κόρη της και τον ξάδελφό της όταν ο πρώην σύντροφός της, Robert Lupu, την προσέγγισε και την πυροβόλησε τέσσερις φορές, όπως αναφέρουν πηγές του Antena 3 CNN.

Ο 49χρονος Lupu, επαγγελματίας οδηγός ταξί, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε αργότερα, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, με δεύτερο όπλο, σύμφωνα με πηγές.

Οι μάρτυρες της σκηνής κατέθεσαν ότι ο Lupu προσέγγισε ήρεμα την πρώην σύντροφό του, πριν τραβήξει το όπλο και τη σκοτώσει από κοντινή απόσταση. Η Marcu μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Η 23χρονη έγινε γνωστή το 2022 ως διαγωνιζόμενη στη ρουμανική εκδοχή του «Love Island», ενώ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ήταν σε σχέση με τον Lupu, καθώς και για τα περιοριστικά μέτρα που είχε βγάλει εναντίον του το 2021.

Η ίδια και ο σύντροφός της, Alex Marcu, είχαν ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί τους είχαν πει ότι δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Όπως αποκαλύπτεται, η 23χρονη θα γεννούσε αγόρι.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Lupu, ντυμένο στα μαύρα, να πλησιάζει την Teodora, ενώ μια γυναίκα προσπαθεί να τραβήξει μακριά τα παιδιά μακριά, πριν επιστρέψει στο σημείο για να βοηθήσει τη Marcu.

Momentul in care a fost impuscata Teodora Marcu, fosta concurenta la “Insula Iubirii” pic.twitter.com/tx54KGoDGU — aktual24.ro (@ak24ro) May 31, 2025



Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να της προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης απομακρύνθηκε ήρεμα από τη σκηνή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Lupu λίγο αργότερα σε ένα κοντινό συγκρότημα κατοικιών και, αφού τον περικύκλωσαν, εκείνος αυτοπυροβολήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Libertatea, ο Lupu και η Marcu γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 14 ετών.

Η Marcu είχε δηλώσει ότι χώρισαν όταν έμαθε ότι η σχέση του με την πρώην σύζυγό του δεν είχε τελειώσει. Αφού επανασυνδέθηκαν, παρέμειναν μαζί για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι που χώρισαν ξανά.

Η 23χρονη Teodora είχε μιλήσει και για την απόφαση να ζητήσει περιοριστικά μέτρα κατά του Lupu, λέγοντας ότι «πάντα μας κυνηγούσε και αυτό με εκνεύριζε».

Ο Lupu είχε γράψει ένα βιβλίο, με τίτλο «The Life of a Ragman and His Analyses», το οποίο δεν εκδόθηκε και στο οποίο περιέγραφε την εμμονή του με την Teodora.

Στο βιβλίο αυτό, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τον απάτησε με τον Alex Marcu, και περιέγραφε πώς αποφάσισε να «κάνει κάτι τρελό» και να «γίνει μάγος» προκειμένου να την κερδίσει πίσω.