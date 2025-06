Βίντεο: Ελέφαντας στην Ταϊλάνδη έκανε νυχτερινή επιδρομή σε… ψιλικατζίδικο – Αναζητούσε φαγητό και έφαγε κράκερ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ταϊλάνδη, όταν ένας ελέφαντας αποφάσισε να κάνει μια… στάση για σνακ σε κατάστημα ψιλικών, αφήνοντας άφωνους κατοίκους και παρευρισκόμενους.

Ο τεράστιος ελέφαντας, γνωστός στους ντόπιους με το όνομα Plai Biang Lek, εισέβαλε σε κατάστημα στην περιοχή Πακ Τσονγκ, βόρεια της Μπανγκόκ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, αναζητώντας φαγητό, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Plai Biang Lek, που διαμένει στο κοντινό Εθνικό Πάρκο Khao Yai, εθεάθη να περπατάει αργά μέσα στους στενούς διαδρόμους του μαγαζιού, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους, καθώς το τεράστιο κεφάλι του άγγιζε το ταβάνι.

Έπειτα από έναν γρήγορο… έλεγχο στα διαθέσιμα σνακ των ραφιών, ο ελέφαντας κατέληξε να καταβροχθίσει τραγανά κράκερ ρυζιού και αυγά, πριν αποχωρήσει με την ίδια ηρεμία που μπήκε.

🇹🇭 ELEPHANT TASTES SWEET LIFE IN THAI GROCERY STORE

A well-known wild elephant from Khao Yai National Park, Plai Biang Lek, turned heads in Nakhon Ratchasima when he wandered into a grocery store for a surprise snack session.

Ignoring salty treats, he dug into sweet Thai

