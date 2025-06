Σκηνές φρίκης στη Νέα Υόρκη: Βίντεο δείχνει νταντά να κακοποιεί 3 μικρά παιδιά – Τα χτυπούσε με ζώνη

Μια υπόθεση παιδικής κακοποίησης έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη Νέα Υόρκη, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει μια νταντά που είχε προσληφθεί μέσω κρατικής υπηρεσίας (ACS) να χτυπά με ζώνη τρία μικρά παιδιά, ενώ σε μια άλλη σκηνή εμφανίζεται ντυμένη με στολή Άγιου Βασίλη και μια μάσκα από ταινία θρίλερ για να τα τρομάξει.

Η οικογένεια των παιδιών απαιτεί απαντήσεις και καταγγέλλει την απουσία οποιασδήποτε σύλληψης εβδομάδες μετά το περιστατικό.

Η 24χρονη Lakeysha Jackson άρχισε να εργάζεται στο σπίτι της Geraldine Jaramillo στο Μπρονξ πριν από έναν χρόνο.

Η μητέρα των τριών αγοριών, ηλικίας 2, 4 και 6 ετών, ανακάλυψε την κακοποίηση όταν η γιαγιά των παιδιών έλεγξε τις κάμερες του σπιτιού και αντίκρισε το φρικτό υλικό.

«Καλέσαμε την αστυνομία και κάναμε την καταγγελία και πήγαμε στο νοσοκομείο», δήλωσε η Jaramillo στη New York Post για το περιστατικό της 6ης Μαΐου.

«Μας υποσχέθηκαν ότι θα τη συλλάβουν και έχουν περάσει τρεις -σχεδόν τέσσερις- εβδομάδες και δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμα».

Το βίντεο, σύμφωνα με νομικό έγγραφο που κατέθεσε τη Δευτέρα ο δικηγόρος της Jaramillo, δείχνει τη νταντά να χτυπά δύο από τα παιδιά σχεδόν 60 φορές.

New York City-funded babysitter caught on camera beating three children with a belt in footage obtained by the New York Post.

Horrific.

In the footage, 24-year-old La’keysha Jackson could be seen taunting the kids with a belt before making them bend over pic.twitter.com/xdLG8RValZ

— CHUKWE (@chukwe) June 2, 2025