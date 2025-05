Τελεσίγραφο της Ευρώπης στην Ρωσία: Εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία ή νέες κυρώσεις – Πώς απάντησε η Μόσχα

Η Ουκρανία και οι κυριότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, απηύθυναν σήμερα «τελεσίγραφο» στη Ρωσία, καλώντας την να αποδεχτεί την «πλήρη και άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 30 ημερών, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 12 Μαΐου, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσουν σε «μαζικές κυρώσεις».

Η ανακοίνωση αυτή έγινε κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα στο Κίεβο οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – σε μια σπάνια επίδειξης ενότητας από τη Δύση.

Χωρίς να απαντήσει ευθέως στην πρόταση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εξέφρασε τη λύπη του, μιλώντας σε δημοσιογράφους, για τη «συγκρουσιακή» στάση που τηρούν οι Ευρωπαίοι απέναντι στη Ρωσία. «Ακούμε αντιφατικές δηλώσεις εκ μέρους της Ευρώπης. Γενικά, επικεντρώνονται στην αντιπαράθεση παρά στις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεών μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», είπε.

Η πρόταση εκεχειρίας 30 ημερών έχει διατυπωθεί πολλές φορές από την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είχε απορριφθεί από τη Ρωσία, η οποία θέλει πρώτα να εξασφαλίσει κάποιες δεσμεύσεις για τα δικά της αιτήματα, όπως να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν περίπου 20 χώρες μέλη του «συνασπισμού των προθύμων» που στηρίζουν την Ουκρανία και συμμετείχαν σήμερα στην τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες που είχαν συγκεντρωθεί στο Κίεβο, μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «αποφάσισαν να στηρίξουν την εκεχειρία» των 30 ημερών, υπό την επίβλεψη κυρίως των ΗΠΑ, αλλά στην οποία «θα συμβάλλουν όλοι οι Ευρωπαίοι».

Εάν η Ρωσία αρνηθεί την εκεχειρία ή την δεχτεί και στη συνέχεια την παραβιάσει «συμφωνήσαμε ότι θα προετοιμαστούν μαζικές κυρώσεις εκ μέρους των Ευρωπαίων και των Αμερικανών», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι η πρόταση στηρίζεται πλήρως από τις ΗΠΑ.

Ο Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του είπε ότι θα συνεχιστεί η βοήθεια προς το Κίεβο εάν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από το Κρεμλίνο και εκτίμησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ως στόχο «να καταστρέψει ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτική τάξη».

Ο Ζελένσκι και οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες τηλεφώνησαν στον Ντόναλντ Τραμπ για να τον ενημερώσουν για το αποτέλεσμα των συνομιλιών τους. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι πέντε πρόεδροι και πρωθυπουργοί κάθονται γύρω από ένα χαμηλό τραπεζάκι στο ουκρανικό προεδρικό μέγαρο και ένα κινητό τηλέφωνο είναι ανοιχτό μπροστά τους. Ένας από τους αξιωματούχους που ήταν παρόντες στην αίθουσα είπε ότι χρησιμοποίησαν το κινητό τηλέφωνο του Μακρόν για την κλήση αυτή.

