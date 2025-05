Πούτιν: «Η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας» – Τι είπε πριν από τη στρατιωτική παρέλαση στην Μόσχα

Το μήνυμα ότι ολόκληρη η Ρωσία υποστηρίζει «την ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία εξέπεμψε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80η επέτειο από την νίκη του Κόκκινου Στρατού έναντι των ναζιστικών στρατευμάτων.

Ο Ρώσος Πρόεδρος που έφτασε στην Κόκκινη Πλατεία με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίγνγκ μίλησε μπροστά σε 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο, Ρώσους πολίτες και βετεράνους.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θυμάται τα μαθήματα από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και διεμήνυσε ότι «η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας». Παράλληλα διεμήνυσε ότι ολόκληρη η ρωσική κοινωνία «στηρίζει τους συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δηλαδή στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι σχεδόν το 80% του πληθυσμού της Ρωσίας συμμετείχε στον πόλεμο και νίκησε τους Ναζί.

🚨⚡️ Moscow in an atmosphere of victory: The ceremonial units line up in Red Square in preparation for the launch of the historic May 9 military parade.pic.twitter.com/ocTbKqpJv7 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) May 9, 2025

«Σας συγχαίρω για την 80ή επέτειο της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Σήμερα, μας ενώνει όλους ένα αίσθημα χαράς και λύπης, υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης, θαυμασμού για τη γενιά που συνέτριψε τον ναζισμό και με κόστος εκατομμύρια ζωές κέρδισε την ελευθερία και την ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα», τόνισε ο Πούτιν.

Images of WWII “Victory Day” parade and celebrations in Moscow. pic.twitter.com/HJaUmBWBow — raging545 (@raging545) May 9, 2025

Επιπλέον απέτινε φόρο τιμής στους Ρώσους που πολέμησαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Θα κοιτάξουμε τους βετεράνους μας που επέδειξαν αληθινή αγάπη για την πατρίδα, που αποφάσισαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Θα το έχουμε πάντα αυτό στην καρδιά μας», ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Και πρόσθεσε: «Και θα το κρατήσουμε για τις μελλοντικές μας γενιές και θα επιδείξουμε την ενότητά μας σε στρατιωτικές και πολιτικές υποθέσεις για την επίτευξη στόχων για τη Ρωσία και την ευημερία της Ρωσίας. Δόξα στο λαό που κέρδισε τον πόλεμο».

Παράλληλα ο Ρώσος Πρόεδρος ζήτησε από όλους να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, όπως αποκαλείται στην Ρωσία ο πόλεμος των σοβιετικών στρατευμάτων εναντίον των Ναζί. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάθισε στην εξέδρα των επισήμων και στο πλευρό του είχε τον Κινέζο Πρόεδρο με στόχο να τονιστούν οι άριστες σχέσεις των δύο χωρών.