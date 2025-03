Ταϊλάνδη – Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί στην Μπανγκόκ από τον σεισμό

Ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε προχθές, Παρασκευή, τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη ανήλθε στους 17 νεκρούς στην Μπανγκόκ, όπως ανέφεραν σήμερα οι αρχές της ταϊλανδικής πρωτεύουσας.

At least 17 people have died in Bangkok after a 7.7-magnitude earthquake, with the toll expected to rise, according to Thai authorities (AFP). A window cleaner seen hanging from a rope in a viral video has been confirmed safe. pic.twitter.com/W6SbUDqnCt

Η μητροπολιτική αρχή της Μπανγκόκ ανακοίνωσε πως 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 83 παραμένουν αγνοούμενοι, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν θαφτεί κάτω από τα μπάζα που προκάλεσε η κατάρρευση ενός 33ώροφου ουρανοξύστη υπό ανέγερση σε μια συνοικία της ταϊλανδικής πρωτεύουσας.

The number of casualties in Bangkok following Friday’s earthquake has risen to 17 dead, 32 injured and 83 unaccounted for, according to the latest update from this morning. The majority of them are the collapsed Chatuchak construction site. pic.twitter.com/0mVV5KVPfj

