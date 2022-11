Τα πρώτα βασιλικά γενέθλια του Καρόλου – Οι ευχές από τον Ουίλιαμ

Σαν σήμερα, στις 14 Νοεμβρίου του 1948 στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ γεννήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος. Φέτος, είναι η πρώτη χρονιά χωρίς την μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, και μονάρχης της Βρετανίας. Σύμφωνα με τον δημοσίευμα του Hello τα γενέθλια του θα τα περάσει ήσυχα και ιδιωτικά με τη σύζυγό του Καμίλα.

Η μπάντα του Ιππικού Βασιλικού Οίκου θα ερμηνεύσει το «Happy Birthday» κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η οικογένειά του ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκαν στον βασιλιά για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter γράφοντας: «Ευχόμαστε χρόνια πολλά στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά!».

Wishing a very happy birthday to His Majesty The King! pic.twitter.com/Kg3L70Ivn5

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 14, 2022