Βασιλιάς Κάρολος: Viral η «θερμή υποδοχή» του στην Λιζ Τρας – «Ήρθες ξανά; Ω Θεέ μου»

Viral στα social media έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο βασιλιάς Κάρολος, λόγω του τρόπου που υποδέχθηκε την Βρετανίδα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας.

Καθώς εισέρχεται η Λιζ Τρας στην αίθουσα υποδοχής, ο υπηρέτης την ανακοινώνει λέγοντας: «Η πρωθυπουργός, Μεγαλειότατε». Η Λις Τρας υποκλίνεται και προχωράει για να δώσει το χέρι στον βασιλιά. «Μεγαλειότατε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω» του λέει.

Τότε ο βασιλιάς Κάρολος χαμογελάει και της απαντά: «Ώστε ήρθες ξανά;» με την πρωθυπουργό της Βρετανίας να αναφέρει «είναι μεγάλη μου χαρά». «Θεέ μου, ω Θεέ μου. Τέλος πάντων…» είπε, σιγοψιθυρίζοντας, ο βασιλιάς Κάρολος.

A scene straight from the Office.

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”

King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”

Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.

pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022