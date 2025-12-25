Τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ έπειτα από δύο χρόνια πολέμου

Μέρα χαράς ξημερώνει για όλους τους χριστιανούς που γιορτάζουν τη γέννηση του Θεανθρώπου. Ελπίδα και ευχή όλων, τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν ειρήνη στον πλανήτη, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα έχει πληγωθεί από τους πολέμους και τις ταραχές.

Παράλληλα έπειτα δύο χρόνια πολέμου, τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ, τόπο γέννησης του Χριστού. Αν και διστακτικά, οι εορτασμοί επανέρχονται στην εμβληματική πλατεία της Φάτνης με την ελπίδα να κυριαρχήσει η ειρήνη μετά την υπογραφή της εκεχειρίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως, με λαμπρότητα και παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η πόλη γιορτάζει τα Χριστούγεννα με την έλευση πιστών από όλο τον κόσμο, μετά από μια περίοδο ηρεμίας στην περιοχή της Γάζας.

Οι λειτουργίες ξεκίνησαν χθες και κορυφώνονται σήμερα με την Εκκλησία της Γέννησης, να είναι το κέντρο των εορτασμών, μεταδίδοντας το μήνυμα ελπίδας.

Ωστόσο παρά την εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη, ο δήμος της Βηθλεέμ προσπάθησε να μετριάσει κάπως τη μεγαλοπρέπεια των εκδηλώσεων. Παρά την εκεχειρία, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξακολουθούν να βιώνουν μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού παράκτιου θύλακα, πολλοί από τους οποίους εκτοπισμένοι από τις συγκρούσεις, έχουν χάσει τα πάντα και εκατοντάδες χιλιάδες εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές, αβοήθητοι.

Στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων τα τελευταία δύο χρόνια επισκιάστηκαν από τον θανατηφόρο και καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τα τελευταία δύο χρόνια από αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στην περιοχή, οι εορτασμοί είχαν ακυρωθεί, αλλά το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινα και χρυσά στολίδια, φωτίστηκε ξανά φέτος στις αρχές Δεκεμβρίου μπροστά από τον Ναό της Γεννήσεως.

Αυτό η χαρά κατέστη εφικτό λόγω της πολύ εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει στη Γάζα για πάνω από δύο μήνες.

Χθες υπό τους ήχους γκάιντας και τυμπάνων, Παλαιστίνιοι πρόσκοποι παρέλασαν στους δρόμους της Βηθλεέμ.