Τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ έπειτα από δύο χρόνια πολέμου

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Χριστούγεννα, Βηθλεέμ 
πηγή: AP Photo/Nasser Nasser

Μέρα χαράς ξημερώνει για όλους τους χριστιανούς που γιορτάζουν τη γέννηση του Θεανθρώπου. Ελπίδα και ευχή όλων, τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν ειρήνη στον πλανήτη, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα έχει πληγωθεί από τους πολέμους και τις ταραχές.

Παράλληλα έπειτα δύο χρόνια πολέμου, τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ, τόπο γέννησης του Χριστού. Αν και διστακτικά, οι εορτασμοί επανέρχονται στην εμβληματική πλατεία της Φάτνης με την ελπίδα να κυριαρχήσει η ειρήνη μετά την υπογραφή της εκεχειρίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως, με λαμπρότητα και παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η πόλη γιορτάζει τα Χριστούγεννα με την έλευση πιστών από όλο τον κόσμο, μετά από μια περίοδο ηρεμίας στην περιοχή της Γάζας.

Οι λειτουργίες ξεκίνησαν χθες και κορυφώνονται σήμερα με την Εκκλησία της Γέννησης, να είναι το κέντρο των εορτασμών, μεταδίδοντας το μήνυμα ελπίδας.

Ωστόσο παρά την εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη, ο δήμος της Βηθλεέμ προσπάθησε να μετριάσει κάπως τη μεγαλοπρέπεια των εκδηλώσεων. Παρά την εκεχειρία, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξακολουθούν να βιώνουν μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού παράκτιου θύλακα, πολλοί από τους οποίους εκτοπισμένοι από τις συγκρούσεις, έχουν χάσει τα πάντα και εκατοντάδες χιλιάδες εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές, αβοήθητοι.

Στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων τα τελευταία δύο χρόνια επισκιάστηκαν από τον θανατηφόρο και καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τα τελευταία δύο χρόνια από αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στην περιοχή, οι εορτασμοί είχαν ακυρωθεί, αλλά το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινα και χρυσά στολίδια, φωτίστηκε ξανά φέτος στις αρχές Δεκεμβρίου μπροστά από τον Ναό της Γεννήσεως.

Αυτό η χαρά κατέστη εφικτό λόγω της πολύ εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει στη Γάζα για πάνω από δύο μήνες.

Χθες υπό τους ήχους γκάιντας και τυμπάνων, Παλαιστίνιοι πρόσκοποι παρέλασαν στους δρόμους της Βηθλεέμ.

Χριστούγεννα, Βηθλεέμ 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπουδαία ανακάλυψη: Οι επιστήμονες είναι κοντά σε εμβόλιο για όλες τις μορφές καρκίνου

Όλοι μπορούν να δουν σακούλες δώρων, αλλά μόνο το 1% με μάτια γερακιού μπορεί να εντοπίσει τη δωροκάρτα σε 18″!

ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποι...

ΚΕ.Π.Ε.Α.-Γ.Σ.Ε.Ε.: Πώς αμείβονται οι αργίες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τα 10 γεγονότα που «σφράγισαν» τη χρονιά του 2025  

Επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, συνέχιση το...
05:43 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν συνολικά 25 ουκρανικά μη επανδρωμένα ...
04:58 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Τα δραματικά λεπτά πριν από τη συντριβή του Falcon-50, το σήμα «PAN-PAN» και η Ελληνίδα αεροσυνοδός – Σε ουδέτερη χώρα το μαύρο κουτί

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού τζετ, Falcon-50, στο οποίο επέβαινε η ...
01:40 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Η NASA δημοσίευσε νέο χάρτη του Σύμπαντος με τα 102 χρώματα του ουρανού – Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ

Το διαστημικό τηλεσκόπιο SPHEREx της NASA εκτοξεύθηκε τον Μάρτιο, αλλά ολοκλήρωσε ήδη τον πρώτ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα